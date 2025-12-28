タフなSUVスタイルで独自の地位を確立

日本市場で存在感を高めるフランス車のMPV（マルチ・パーパス・ビークル）の中でも、一際「タフさ」を放つモデルがプジョー「リフター」です。

2019年10月にファーストエディションが日本上陸して以来、兄弟車のシトロエン「ベルランゴ」と共に人気を博してきましたが、2024年8月22日、デザインを一新し機能を向上させた最新モデルが発売されました。

リフターはトールワゴン型のMPVながら、メーカーが「SUVのスタイリングとミニバンの積載性を融合させたモデル」と定義する通り、最低地上高を180mmと高めに設定し、フェンダーには樹脂製のプロテクターを装備しています。

ベルランゴがポップなキャラクターであるのに対し、リフターは精悍な「ギア感」を前面に押し出しているのが特徴です。

最新モデル最大の特徴は、新世代のデザインコードを取り入れた「顔」です。

グリル中央には新しい「ライオンエンブレム」を配置。ヘッドライトはハロゲンからLEDへ変更され、ブランドの象徴である「3本爪」のデイタイムランニングライトを備えたブロック形状へと刷新し、よりワイドで力強い表情に生まれ変わりました。

インテリアもデジタル化が大きく進みました。

小径ステアリングの上からメーターを覗き込む独自の「i-Cockpit（アイ・コックピット）」はそのままに、メーターパネルがアナログ式から、デジタルインストルメントパネルへ変更されました。

中央のタッチスクリーンも8インチから10インチHDに拡大され、アップルカープレイやアンドロイドオートへの対応に加え、OTA（無線通信）によるアップデートも可能です。冬場に嬉しい「ステアリングヒーター」が標準装備されたのもトピックです。

ボディサイズは、5人乗りの標準モデル（GT）で全長4405mm×全幅1850mm×全高1855mmと、日本でも取り回しやすいサイズ感です。

加えて、全長4760mm、ホイールベース2975mmのロングボディ「リフター ロング」もラインナップされます。こちらは着脱可能な3列目シートを備えた7人乗り仕様で、3列目を外せば最大2693リットルもの広大な荷室が出現します。

パワートレインは、最高出力130馬力・最大トルク300Nmを発生する1.5リッター直列4気筒ディーゼルターボエンジンに、8速ATを組み合わせたFF（前輪駆動）です。

WLTCモード燃費は18.1km／Lと優秀で、ガソリンより安い軽油と相まってロングドライブにも最適です。

また、リフターならではの専用装備として「アドバンスドグリップコントロール」を搭載。路面状況に応じてトラクション制御を切り替えることで、FFながら悪路でも安定した走行をサポートします。

今回の改良では、先進運転支援システム（ADAS）も大幅に強化されました。

アクティブクルーズコントロールにはミリ波レーダーが追加され、停止後3秒以内の再発進に対応するストップ＆ゴー機能付きへ進化。車線内を維持する「レーンポジショニングアシスト」も新採用されました。

また、操作スイッチがコラムレバーからステアリング上へ変更され、操作性も向上しています。

価格（消費税込み）は、5人乗りの「リフター GT」が448万円、7人乗りの「リフター ロング GT」が468万円です。

「ミニバンの便利さは欲しいが、生活感は避けたい」。そんな願いを、タフなスタイルと高い実用性、最新の安全性能で叶えてくれる一台です。