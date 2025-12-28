香取慎吾が、2026年1月4日に放送される『三ツ星☆MAP』（テレビ東京）に出演。盛山晋太郎（見取り図）、松村沙友理とのお忍び覆面調査旅がオンエアされる。

日本を代表する観光地は、インバウンドも相まっていつも大混雑。本番組は、メジャーな観光地のほど近くでまだ知られていない観光地はないのか、新たな観光地を探すお忍び調査バラエティとなっている。

今回は日光東照宮周辺で、栃木県民もよく知らないという高根沢町を覆面調査。“初めまして”の香取、盛山、松村は最初こそぎこちなさがあったものの、ロケ中に抜群のコンビネーションを見せていく。香取と“ぶりっ子キャラ”の松村が共鳴し、ダブルぶりっ子になっていく展開も。

さらに今回は、町の人に自然なリアクションをもらうため、スタッフは3人と離れて撮影を行う覆面調査スタイルに。撮影も交渉も聞き込みもすべて3人が自分たちで行った。覆面調査した高根沢町は、栃木県民が口を揃えて「何もない」と言う謎の町。しかし、緑色のちゃんぽん、シカの角をくれるアート店、究極の足ツボがある施設など、次々と新しい観光スポットを掘り起こしていく。

そんな中、「小学生の香取慎吾を知る人物」との偶然の再会や、妊娠を発表した松村が公表前に“安産の神社”に導かれていたりと、数々の奇跡も明かされる。

・番組プロデューサー 溝田和史（テレビ東京制作局） コメント

まだ見ぬ新しい観光スポットを香取慎吾さん、見取り図盛山さん、松村沙友理さんの3人が探す覆面調査旅です！この覆面というのがポイントです！スタッフはすごく離れた場所にいて何かあった場合にしか3人に近づかないという撮影スタイルでロケをしました。つまりこれだけ人気のある方々を引きでしか撮影していません。無駄遣いです！でも町の方々の自然なリアクションと笑顔が撮れました。3人の自然な会話も撮れました・・・謎に包まれた香取さんのプライベート話は必見です！そして引きで撮影していても国民的スターの存在感は凄かった！「何もない」と言われる町で行ってみたくなる素敵なスポットもいっぱい出てきました！是非ご覧ください！！

（文＝リアルサウンド編集部）