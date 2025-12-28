¼ò¤Ë¿ì¤¤±Ø¹½Æâ¤Ç¿²¤ë¡Ä±Ø°÷¤Ëµ¯¤³¤µ¤ìµÕ¾å ±Ø°÷¤òÂ½³¤ê ÃË¡Ê42¡ËÂáÊá ÃÏ²¼Å´¿·¤µ¤Ã¤Ý¤í±Ø
2025Ç¯12·î28Æü¡¢»¥ËÚ¡¦¸üÊÌ·Ù»¡½ð¤ÏË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê42¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï12·î28Æü¸áÁ°7»þ45Ê¬¤´¤í¡¢»¥ËÚ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡¦ÅìÀ¾Àþ¡Ö¿·¤µ¤Ã¤Ý¤í±Ø¡×¤Î¹½Æâ¤Ç¡¢±Ø°÷¤ÎÃËÀ¡Ê45¡Ë¤ÎÉ¨¤ò½³¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Î±Ø°÷¤«¤é¡Ö¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤é¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Ë±¦¤Ò¤¶¤ò½³¤é¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÅö»þÃË¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Ø¹½Æâ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£