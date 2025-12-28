¤Ï¤ó¤Ë¤ãÀîÅç¤Î¸µºÊ¡¦ÀîÅçºÚ·î¤µ¤ó¡¢»Ò°é¤Æ10Ç¯¤Ç½é¤Î°ì¿ÍÎ¹¤Ø¡¡¸µÉ×¡È¤¢¤¤×¡¼¡É¤¬Á÷·Þ¡ÖÍ¥¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ï¤ó¤Ë¤ã¡×¤ÎÀîÅç¾ÏÎÉ¡Ê43¡Ë¤Î¸µºÊ¤Ç¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎÀîÅçºÚ·î¤µ¤ó¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£»Ò°é¤Æ¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡È½é¤á¤Æ¤Î°ì¿ÍÎ¹¡É¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Î¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ©»Ò¤È¥¢¥Ä¤¤¥¥¹¤ò¤¹¤ëÀîÅçºÚ·î¤µ¤ó
¡¡ºÚ·î¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î»Ò°é¤Æ¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»þ¤Ë¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¡¢»þ¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¥Ö¥í¥°¡É¡£Î¥º§È¯É½¸å¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡24Æü¤Ë¡ÖÎ¥º§¸å¡¢1ÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¼ÁÌä¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢Î¥º§¸å¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¼ÁÌä¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¸å²ù¡×¤ä¡ÖÉü±ï¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ªÉü±ï¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð ¸å²ù¤â°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö»Ò¶¡¤È3¿Í¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê¤âºÇ¹â¡×¤È¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ë½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²áµî¤Ë°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤è¤Í¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤è¤ê¤â º£»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤é¸å²ù¤Ê¤ó¤Æ½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¸µÉ×¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¤ä´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¤Þ¤º¡ÖÍ¥¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÀµ·îÁ°¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡È¥µ¥ó¥ê¥ªÌß¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Öº£Ä«¡¢¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÌß¹¥¤¥¥Ã¥º¤¿¤ÁÈþÌ£¤·¤¤¤Ã¤ÆÂç´î¤Ó¡×¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢Ä«¿©¤ò³Ú¤·¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¤ª½Ð¤«¤±Á°¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¢¡¢¤¢¤Ä¤¤¡Ä¥¥Ã¥¹¡£»Ò¶¡¤¿¤Áº£Æü¤Ï¾ðÇ®Åª¤Ë¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤°ìËë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â©»Ò¤«¤é¤Î¥¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸µÉ×¡È¤¢¤¤×¡¼¡É¤¬Á÷·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤µ¤ó¤¤å¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤¤¤ëÀîÅç¤È½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¼¡¢¼Ö¤Î³°¤«¤é»£±Æ¤·¤¿ºÚ·î¤µ¤ó¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¡ÖÅÝ¤ì¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿Á°È¾Àï¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¨¤¤¡¢Ç®³¤ÅþÃå¡Á¡ª¡ª¡×¤ÈÎ¹Àè¤òÊó¹ð¡£¤·¤«¤·Æ»Ãæ¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²á¹ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÉÊÀî¢ªÇ®³¤¤Ê¤é¿·´´Àþ¤ÎÍ½Ìó¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¹Ô¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ÉÀä»¿Ç¯Ëö´ü´ÖÃæ¤Ç¤·¤Æ ÀÊ¤ÎÄÌÏ©¤Þ¤Ç¥®¥å¡¼¥®¥å¡¼¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤¦1±Ø¤¢¤Ã¤¿¤é¤¿¤Ö¤óÅÝ¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤Îº®»¨¤ä¡¢ÃÙ±ä¡¦¾è¤ê·Ñ¤®¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢ÅÓÃæ¤Ç¿ì¤¤»ß¤á¤ò°û¤ó¤À¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÎ¹¤Ï¡¢ºÚ·î¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£Æü¤Ï¤Ê¤ó¤È1¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ»Ï¤á¤Æ10Ç¯ µÇ°¤¹¤Ù¤½é¤Î1¿ÍÎ¹¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¹ðÇò¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÌÌ²ñÆü¤Î¤¿¤á¸µÉ×¤Î²È¤Ë°ìÇñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢½é¤á¤Æ¼Â¸½¤·¤¿°ì¿Í»þ´Ö¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤È¤Æ¤â¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö10Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«ÈþÎ¹¹Ô¤À¤Í¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¡¢¸µÉ×¤Ë¤â´¶¼Õ¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¤¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤¤¢¤Á¤ã¤ó¤â²º¤ä¤«¤Ê´é¤·¤Æ´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤À¡Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸À¡×¡ÖÄø¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤«¤Ê¡©¡×¡Ö»Ò¶¡Ã£¤â¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤â¤½¤ì¤¾¤ì³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡Á¡ª¡ª¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¾Ð´é¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ä¡¢¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨¡ª°ì¿ÍÎ¹¡ª¤Ê¡×¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Æ¤Í¡×¡Ö°ì¿ÍÎ¹ Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2015Ç¯2·î¤ËÀîÅç¤ÈºÚ·î¤µ¤ó¤Ï·ëº§¡£ÀîÅç¤Ï·ëº§¤ò·è¤á¤¿14Ç¯11·î¤Ë·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤ÈÈ½ÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢Å¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£15Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢20Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢2025Ç¯7·î22Æü¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
