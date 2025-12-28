¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û27Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎTUBE¤ÏÇú¾Ð²ñ¸«¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤â¼Â¼Á20Ç¯¡©¡¡º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö½Ë¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¤Î3²óÌÜ¤Î¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëTUBE¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡TUBE¤Ïº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÁ°ÅÄÏËµ±¡Ê60¡Ë¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯µ¨Àá¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤Ê¤Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£Àº°ìÇÕÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤»¤ï¤·¤Ê¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¶î¤±È´¤±¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁ°ÅÄ¡£º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö½Ë¡×¤À¤È¤·¡¢¡Ö¡È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡É¤Ã¤Æ¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡£¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡Ë¥Ï¥ï¥¤¤ÇÄ«¤Þ¤Ç°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö40¼þÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤Î³ÑÌî½¨¹Ô¡Ê60¡Ë¤¬¡Ö¼Â¼Á20Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¡£²Æ¾ì¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÇú¾Ð¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤Ï1993Ç¯¡ÊÂè44²ó¡Ë¡£Á°ÅÄ¤Ï¡ÖG¥Ñ¥ó¤ÈT¥·¥ã¥Ä¤Ç½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¹ÈÇò¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¡¢Ì¾Á°¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¡ÊÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ë¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¡£ÏÂÅÄ¤«¤é¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ï¡Ö1¥ß¥ê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¹ÈÇò ²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¥à¡¼¥Á¥ç¡×¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×¤ÎÌ¾¶Ê¤¿¤Á¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤Ë²Î¾§¤¹¤ë¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡×¤ä¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤â»²²Ã¤·¡¢À¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£