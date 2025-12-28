¡Ö¿ÏÊª¤Ë¤è¤ë»¦¿Í¤È¡¢Å´¤Î²ô¤Ç¤Ò¤»¦¤·¤ÆÆ¨¤²¤ë¹Ô°Ù¤Î²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡× Ä¹ÃË¤òË´¤¯¤·¡È»þ¸úÅ±ÇÑ¡ÉÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ16Ç¯ ¡Ö¿¿¼Â¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ç16Ç¯´Ö¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤òÁÜ¤·Â³¤±¤ë½÷À¤¬¤¤¤ë¡£¾®´ØÂåÎ¤»Ò¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¡¦¹§ÆÁ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ10¡Ë¤Ï2009Ç¯9·î¡¢¼«Å¾¼Ö¤Çµ¢ÂðÅÓÃæ¤Ë¼Ö¤Ç¤Ò¤«¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥º¯¤ä¼Ö¤ÎÇËÊÒ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ·â¼Ô¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÁÜºº¤ÏÆñ¹Ò¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Ò¤Æ¨¤²¸½¾ì¼þÊÕ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾®´Ø¤µ¤ó¤Ï¼«¤éÄ´ºº¤ò»Ï¤á¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤ÇÄÌ¹Ô¤¹¤ë¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÈÈ¿Í¤ÏÃÏ¸µ¤Î½»Ì±°Ê³°¤Î²ÄÇ½À¤â¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¸³èÆ»Ï©¤Ç·§Ã«»ÔÌ±¤¬Â¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢·²ÇÏ¸©¤äÅì¾¾»³»Ô¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¤Î¿Í¤âÄÌ¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¡£¶áÎÙ¸©¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÀìÌç²È¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¤Ç»ö¸Î¤âºÆ¸½¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ò¤¤¤¿¼Ö¤Ï1Âæ¡×¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¼Â¤Ï2Âæ°Ê¾å¤Î¼Ö¤¬´ØÍ¿¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡º£¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¾®´Ø¤µ¤ó¤À¤¬¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤Î¸øÁÊ»þ¸ú¤Ç¤¢¤ë20Ç¯¤Þ¤Ç¡¢»Ä¤êÌó3Ç¯10¥«·î¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤â¸À¤ï¤º¡¢ÅÚÍË½Ð¶Ð¤Ç¤â¡ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹§ÆÁ¤µ¤ó¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð26ºÐ¤ÎÀÄÇ¯¤À¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤Ï²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö»þ¸úÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢Â©»Ò¤ò¤Ò¤Æ¨¤²¤·¤Æ»¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÌµºá¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ÏÊª¤Ç¿Í¤ò»É¤·¤Æ»¦¤·¤¿¾ì¹ç¤È¡¢Å´¤Î²ô¤Î¼Ö¤Ç»¦¤·¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¹Ô°Ù¤Î²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¢£¡Ö¿¿¼Â¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡»¦¿Í¤ä¶¯Åð»¦¿Í¤Ê¤É¤Î½ÅÂçÈÈºá¤Ï¡¢2010Ç¯¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢»þ¸ú¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¡£ÀèÆü¤â26Ç¯Á°¤ÎÌ¾¸Å²°»Ô¼çÉØ»¦³²»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢Âç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡Ö¤Ò¤Æ¨¤²¡×¤Ï´ü¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¾®´Ø¤µ¤ó¤Ï»þ¸úÅ±ÇÑ¤Î½ðÌ¾¤ò½¸¤á¡¢²¿ÅÙ¤â¹ñ¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²áµî4ÅÙ¤Î½ðÌ¾Äó½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö´í¸±±¿Å¾¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ï°ìÅÙ¤âµÄÂê¤Ë¤¹¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¡ÖÀäË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¤¢¤ÎÆü¤Î¿¿¼Â¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÈÈ¿ÍÂáÊá¤È»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Î»þ¸úÅ±ÇÑ¤òÀÚ¼Â¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»þ¸úÀ©ÅÙ¤Ç°ìÈÖ²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢°¼Á¤Ê¤Ò¤Æ¨¤²ÈÈ¤À¡£¤ä¤Ï¤êÈ´ËÜÅª¤ÊË¡²þÀµ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×¡£
¡¡¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö16Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÈÈ¿Í¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×¡Öµ¿¤ï¤·¤¤ÏÈ³¤»¤º¤À¤«¤é¡¢Äü¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÂ©»Ò¤¬»¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÈÈ¿Í¤¬É¬¤º¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£»þ¸ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ØÌµºá¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Øºá¤ò½þ¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Å±ÇÑ¤¹¤ì¤Ðºá¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»¦¿Í»ö·ï¤Î°äÂ²¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤Ë»þ¸úÅ±ÇÑ¤òµá¤á¤Æ¤â¡¢¡Ø»¦¿Í»ö·ï¤Ë¤Ï»à·º¤â¤¢¤ê¡¢¶Ñ¹Õ¤òÊÝ¤Æ¤Ê¤¤¡£»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤À¤±¼ê¸ü¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£»ä¤Ï»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤À¤±¤Î»þ¸úÅ±ÇÑ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ç¯´Ö¤ËÌó7000·ï¤Î¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»àË´»ö·ï¤ò½ü¤¯¤È3³ä¤¬Êá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢Íý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¢£»àË´»ö·ï¤Î»þ¸ú¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅ±ÇÑ¤¹¤Ù¤¡©
¡¡»þ¸ú¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤°ìÈÌÅª¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢»þ¤Î·Ð²á¤Ë¤è¤ê¡ÖÈï³²´¶¾ð¡¢½èÈ³´¶¾ð¤¬Çö¤ìµ¯ÁÊ¤ÎÉ¬Í×À¤¬¸º¾¯¡×¡ÖÅö»ö¼Ô¤Îµ²±¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ÚµòÅù¤¬»¶°ï¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢Å¬Àµ¤ÊºÛÈ½¤Î¼Â¸½¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÑÍºá¤òÀ¸¤à¶²¤ì¡×¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢»þ¸ú¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Ì¤²ò·è»ö·ï¤¬Áý¤¨¤ÆÁÜººµ¡´Ø¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÜºêÀ¯µ×½°±¡µÄ°÷¤ÏË¡Ì³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±»þÂå¡¢»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Î»þ¸úÅ±ÇÑ¤Î¹ñ²ñ¿³µÄ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¸øÁÊ»þ¸ú¤Ï¡ØÑÍºá¡Ê¤¨¤ó¤¶¤¤¡Ë¤¬µ¯¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢ÈÈ¿Í¤Ï½èÈ³¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤ÎÄ´ÏÂ¤«¤é¡¢Ë¡Äê·º¤Î½Å¤µ¤Ç´ü´Ö¤¬·è¤Þ¤ë¡£Å±ÇÑ¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢1¡Á30Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡ÖÀÈÈºá¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏµÄÏÀ¤ÎËö¡¢»þ¸ú¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤ÏÀ©ÅÙ²½¤Þ¤Ç¤¤¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤â»ÄÇ°¤Ç×Ù×â¡Ê¤¸¤¯¤¸¡Ë¤¿¤ë»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾®´Ø¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ¤²ò·è»ö·ï¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢ÁÜººµ¡´Ø¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£»ä¤â¡Ø1¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÀÇ¶â¤ò»È¤¦¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Æ¨¤²¤ë¤«¤é·Ù»¡¤ÏÁÜºº¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Æ¨¤²¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢»ö¸Î¤Î¸º¾¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÑÍºá¤âËÉ¤²¡¢·Ù»¡¤ÎÉéÃ´¤Ï·Ú¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏË¡²þÀµ¤·¤Ê¤¤¸Â¤êÌµÂÌ¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¾ïÈØÂç³Ø¸µ³ØÄ¹¡ÊÈï³²¼Ô³Ø¡Ë¤Î½ôß·±ÑÆ»»á¤Ï¡¢1000¿Í°Ê¾å¤ÎÈï³²¼Ô¡¦°äÂ²¤é¤È²ñ¤Ã¤¿¤¬¡Ö»þ¤¬·Ð¤Ä¤Èµ²±¤äÈï³²´¶¾ð¤¬Çö¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¿Í¤Ï1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡¢¿Í¤ò»¦¤·¤ÆÁÊÄÉ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌäÂê¤À¡¢¤È¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¤Ï¡¢²á¼º¡¦¸Î°Õ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º»þ¸ú¤òÅ±ÇÑ¤¹¤Ù¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¸µ¸¡»ö¤Ç¸òÄÌÈÈºáÁÜºº¤Ë¾Ü¤·¤¤°ÍÅÄÎ´Ê¸ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ï²á¼º¤À¤¬Æ¨¤²¤ë¹Ô°Ù¤Ï¸Î°Õ¤Ç¡¢¡Ö»¦¿Í¤ÈÅù¤·¤¤¡×°¼ÁÈÈºá¤À¤È»ØÅ¦¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ä¥É¥é¥ì¥³¤ÎÉáµÚ¡¢²Ê³ØÁÜºº¤â¿ÊÊâ¤·¡¢¾Úµò¤ÎÊÝÂ¸¡¦³èÍÑ¤¬¹¤¬¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾Úµò»¶°ï¤Î·üÇ°¡×¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤È¤ß¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê»þ¸úÅ±ÇÑ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ©ÅÙ¤Ï»Ä¤·¤Ä¤Ä»þ¸úÀ®Î©Á°¤Ë°äÂ²¤é¤Î°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÁÜºº·ÑÂ³¤òÈ½ÃÇ¡Ê½ý³²¤òÉé¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»þ¸úÅ±ÇÑ¤ÎÀþ°ú¤¤ÎÉ¬Í×À¤ÎµÄÏÀ¤ÏÉ¬Í×¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡µÜºê»á¤Ï¡Ö»þ¸úÅ±ÇÑ¤Ë»¿À®¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Æ¨¤²ÆÀ¤òµö¤µ¤Ê¤¤À©ÅÙ¤òºî¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö»þ¸úÅ±ÇÑ¤âÊýË¡ÏÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤·¡¢Îã¤¨¤Ð³¤³°¤Ë¤¤¤Æ»þ¸ú¤¬Ää»ß¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò³ÈÄ¥¤·¤¿¤ê¡¢Æ¨¤²¤ÆÁÜºº¤Ç¤¤Ê¤¤´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö°Æ¤Ï»þ¸ú¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ø¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¡Ù¤òºî¤ë¤«¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢»þ¸úÅ±ÇÑ¤¬Í£°ì¤Î²ò·èºö¤Ê¤Î¤«¤ÏÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë