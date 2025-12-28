¡ÖÆüËÜÈÇDBS¡×»Ø¿Ë°Æ¸øÉ½¡¡ºÇÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡Ö»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´¡×ÀÈÈºáÎò¤Î³ÎÇ§¤½¤Î¼Â¸úÀ¤Ï¡©¡¡°ìÊý¤ÇÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÀÈÈºá¼Ô¤Î¿Í¸¢¡×¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬²ÝÂê¤«¡©¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÀÈÈºáÎò¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¡ÖÆüËÜÈÇDBS¡×¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿¦¶È¤Ê¤É±¿ÍÑ¤Î»Ø¿Ë°Æ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜÈÇDBS¡×»Ø¿Ë°Æ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¥À¥ó¥Ç¥£ºäÌî¤µ¤ó¡Ê¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¡¦25Æü¡Ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¥Þ¡¼¥¯¤ò¥²¥Ã¥Ä¡×
25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1Ç¯¸å¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖÆüËÜÈÇDBS¡×¤ÎÇ§Äê¥Þ¡¼¥¯¡£
¡ÖDBS¡×¤È¤Ï¡¢ÀÈÈºá¼Ô¤ÎÁ°Îò¤ò³«¼¨¤·½¢¶È¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡£»Ò¤É¤â¤ÈÀÜ¤¹¤ë¿¦¶È¤Ë½¢¤¯¿Í¤¬¡¢ÀÈÈºá¤ÎÍúÎò¤¬¤Ê¤¤¤«¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2026Ç¯12·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎÀÈÈºá¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¶µ°÷¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ëÅð»£²èÁü¶¦Í»ö·ï¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤¬·Ù»¡½ð¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×
2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¶µ°÷¤¿¤Á¤¬SNS¾å¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢Åð»£¤·¤¿Æ°²è¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£Â¾¤Ë¤â¡¢½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿ÃË¤¬¡¢¶µ°÷ÌÈµö¤Îµ¶Â¤¤ä¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ÇÉÄ»ú¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤Î³Ø¹»¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¤ÏÌó280Ëü¿Í¡¡¤½¤Î¼Â¹ÔÀ¤Ï¡Ä¡©
¼Â¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤À¤±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÈÈºáÎò¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤é²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÅÏ¸ÍÊ¸²½¾®³Ø¹»¡¡±óÆ£¿òÇ· ¹»⻑Êäº´
¡Ö¤³¤³¤Ë¸¡º÷·ë²Ì¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ò¸«¤é¤ì¤ë¡£¤â¤Î¤Î5Ê¬¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¸¡º÷·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¶µ°÷ÂÐ¾Ý¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤¬¶µ°÷ÌÈµö¤¬¼º¸ú¤·¤¿¿Í¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÈÇDBS¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿¦¶È¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÀÈÈºáÎò¼«ÂÎ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¤ò1Ç¯¸å¤Ë¹µ¤¨¡¢22Æü¤Ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó°Æ¡¢ÂÐºö¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¤Ï³Ø¹»¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÝ°é½ê¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤¯Ìó280Ëü¿Í¡£Ç¤°Õ¤Ç³Ø½¬½Î¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Î»ö¶È¼Ô¤¬Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½¢¿¦¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¤Ë²Ã¤¨¸ÍÀÒ¾ðÊó¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤ÎÈÈºáÍúÎò¤È¾È²ñ¡£²¾¤ËÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤êÈ´¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜÈÇDBS¤Ç¤Ï¡¢ÀÈÈºá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â»ö¶È¼Ô¤ËµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Åìµþ¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤Ë¤¢¤ëÊÝ°é±à¤Ç¤Ï¡Ä
¤ª¤ª¤ï¤ÀÊÝ°é±àÀ¤ÅÄÃ«¹ëÆÁ»û¡¡ÇÏ¾ìËÓÂå ±à⻑
¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÊÝ°é¶µ°é¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡ÊÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÊÝ°é¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÊ£¿ô¡¢1ÂÐ1¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢¾ïÆüº¢¤«¤é¿¦°÷¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ãæ¤Ç¤â¡¢Í¸ú¤ÊÂÐºö¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´Æ»ë¥«¥á¥é¡£±à¤ÎÃæ¡¢16¤«½ê¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤ª¤ï¤ÀÊÝ°é±àÀ¤ÅÄÃ«¹ëÆÁ»û¡¡ÇÏ¾ìËÓÂå ±à⻑
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Û£Ëæ¤Êµ²±¤ÎÃæ¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢Àµ³Î¤ËÂª¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¹¥¿¡¼¥È¤Þ¤Ç¤¢¤È1Ç¯¡£¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÀ©ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£