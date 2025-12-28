¡Ö¤â¤¦»à¤Ì¤È»×¤Ã¤¿¡×¥¿¥â¥ê¡¢³¤¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¡È¶²ÉÝÂÎ¸³¡É¤ò¸ì¤ë ¡Ö½õ¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢É¨¤¬¾Ð¤¦¾õÂÖ¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥¿¥â¥ê¤¬¡¢12·î26ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢³¤¤ÇÁø¶ø¤·¤¿µ¤¾Ý¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë¡È¶²ÉÝÂÎ¸³¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¿¥â¥ê¤¬Áø¶ø¤·¤¿¡È¶²ÉÝÂÎ¸³¡É¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥¿¥â¥ê¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È³§ÍÍÊý¤Ë¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆþÆ»±À¡¢Àµ³Î¤Ë¸À¤¦¤ÈÀÑÍð±À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¤¤â¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ½Ù²ÏÏÑ¤Ç¥è¥Ã¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¡ÖÊý¸þ¤ò¸«¸í¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î±À¤ÎÃæ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤½¤ÎÊÕ¤ËÍë¤¬Íî¤Ã¤³¤Á¤Æ¡¢¿åÃì¤¬Î©¤Ä¡×¤ÈÀ¨¤Þ¤¸¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±À¤ÎÃæ¿´Éô¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¶¯Îõ¤ÊÉ÷¤ò¼õ¤±¡¢Á¥¤¬¡Ö¤Û¤Ü²£ÅÝ¤·¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¿¥â¥ê¤Ï¡Ö¤Û¤Ü45ÅÙ¤°¤é¤¤¡×·¹¤¤¤¿Á¥¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¡¢¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤ËÂÑ¤¨¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥¿¥â¥ê¤Ï¡Ö¤â¤¦¤³¤ì¤Ï»à¤Ì¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»þ´Ö¤Ï¤½¤ì¤Û¤É·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤è¤¦¤ä¤¯É÷¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢µ¤»ý¤Á¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶²ÉÝ¤Î¤¢¤Þ¤êÉ¨¤¬¥¬¥¯¥¬¥¯¤È¿Ì¤¨¡ÖÉ¨¤¬¾Ð¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¥¿¥â¥ê¤Ï¡ÖÀÑÍð±À¤òçÓ¤á¤Á¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«Á³¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤è¤ê¡Ë