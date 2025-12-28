シーズンを通して活躍した日本プロサッカー選手会（ＪＰＦＡ）所属の選手を表彰する「極楽湯ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＪＰＦＡアワード２０２５」の各カテゴリー最優秀選手賞が２８日、発表となり、Ｊ３は栃木シティＦＷ田中パウロ淳一が選ばれた。同賞は選手間の投票で選出される。

田中は今季Ｊ３優勝を果たした栃木で１１ゴール１４アシストと攻撃陣を引っ張った。またＳＮＳでは、サッカー初心者という設定の女性「パウちゃん」に扮（ふん）し、世界各国のプロサッカー選手ばりのテクニックなどを見せる動画などが話題を集め、サッカー人気の浸透にも大きく貢献した。

オンラインで授賞式に参加した田中は、「パウちゃん」の姿で登場。そして途中からは本人の姿に戻り、「いろんな人に恩返しの賞が取れました」と話した。川崎でプロキャリアをスタートし、金沢、岐阜、山口、松本と渡り歩き、２３年に当時関東１部の栃木シティへ加入。そこから関東１部、ＪＦＬ、Ｊ３と３シーズン連続で昇格を果たした。クラブとして初のＪ２挑戦に向け「栃木シティ旋風を巻き起こします！」と宣言していた。