¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û½ãÎõ£³¿ÍÂÎÀ©¤Ç½é¤Î¹ÈÇò¡¡²¹ÀôÃÏ¤«¤éÃæ·Ñ¡Ä¸ý»ß¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï¡Ö´¨¤¤¤È¤³¤í¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤ÎÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬£²£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡£¸Ç¯Ï¢Â³£¸ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë½ãÎõ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê¡Ê¥Ó¥Ð¥Î¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¡Ë¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Ï£³·îËö¤Ç´ä±ÊÍÎ¾¼¤¬Ã¦Âà¡££³¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¶Ê¤ÎÈ¯Çä¤äÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢£¶·î¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£µ¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤â·Þ¤¨¤¿¡££³¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¹ÈÇò¤Ç¤â¡¢¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï²¹ÀôÃÏ¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¼ò°æ°ì·½¤Ï¡Ö¹ñÌ±Åª¤Ê²Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç²¹ÀôÃÏ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤È²¹¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅÇÏª¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¸ø¸À¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Å£¤ò»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö´¨¤¤¤È¤³¤í¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£³¿ÍÂÎÀ©¤¬»ÏÆ°¤·¤¿º£Ç¯¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¤êÌÀ¼£ºÂ¡¢¿·²ÎÉñ´ìºÂ¸ø±é¤À¤Ã¤¿¤ê¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È²óÁÛ¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¸å¾åæÆÂÀ¤Î·ëº§¼°¡×¤È²óÅú¤·¡¢¸å¾å¤Ï¡Ö²Æ¤ËÂç¿Í¿ô¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²ÈÂ²¤È¤«¡¢½ãÎõ¤â¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Íè¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£¶¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÆ°²è¤ÏÌç³°ÉÔ½Ð¤ÎÊõÊª¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»°¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¿¶¤êÉÕ¤±¤È¤«¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤º¤Ã¤È¶ì³Ú¤â¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú²°¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£µ¼þÇ¯¤Î´ÓÏ½¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£