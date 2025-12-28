ÁÆÉÊ¡Ö¸½ÌòºÇ¶¯¤À¤È»×¤¦¡×ÍÇÏµÇ°¤Ç¡ÈËÜÌ¿¡É¤Ë¤·¤¿ÇÏ¤È¤Ï¡©¥ÉÇÉ¼ê¥Ö¥Ã¥³¥ßÀë¸À¡Ö¥¨¥°¤¤¤°¤é¤¤¤¤¤¯¤«¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤Î¡ÈÍ§Ã£¡É¤³¤È¡ÖÀ¸³¶¼ý»Ù¥Þ¥¤¥Ê¥¹5²¯±ß·¯¡×¡Ê¥Þ¥¤²¯·¯¡Ë¤¬27Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£28Æü¤ÎG1¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¡ÊÃæ»³¼Ç2500¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎËÜµ¤Í½ÁÛ¤ò¤¯¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥É¥ê¡¼¥à¥ì¡¼¥¹¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶½Ê³¤®¤ß¤Ë¸ì¤Ã¤¿¥Þ¥¤²¯·¯¡£¤½¤³¤ÇËÜÌ¿¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬¡Ö¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½ªÅª¤Ê·è¤á¼ê¤Ï¡¢Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥ß¥é¥Î¡¢¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡¢¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤Ê¤É¶¯¤¤4ºÐÀ¤Âå¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¡Ø¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥Þ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¶¯ÇÏ¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ë¤â¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÆü¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤ä¡¢Æ»ÃæÀÞ¤ê¹ç¤¨¤ë¤«ÉÔ°ÂÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç½ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¸½ÌòºÇ¶¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÂÐ¹³¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡×¤òµó¤²¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ªº×¤ê¤ä¤Ê¡£¤Ê¤ó¤Ü¤¤¤¯?¤â¤¦¥¨¥°¤¤¤°¤é¤¤¤¤¤¯¤«!¥é¥¹¥È¤ä¤·¤Ê¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËµëÎÁ¤âÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¤·¤Ê¡×¤È¡È¥Ö¥Ã¥³¥ß¡É¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£