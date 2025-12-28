¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛTUBE¡¢27Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¶Ã¤¡Öµ¨Àá¤¬¥¢¥¦¥§¥¤¡×¡¡ËÜÈÖ¤Ï¡ÖÃÈË¼Â¿¤á¤Ç¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë1ÆüÌÜ¡Ê28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡TUBE¡ÊÁ°ÅÄÏËµ±¡¢³ÑÌî½¨¹Ô¡¢½ÕÈªÆ»ºÈ¡¢¡¢¾¾ËÜÎèÆó¡Ë¤Ï27Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡Ö¹ÈÇò ²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¥à¡¼¥Á¥ç¡×¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×¡×¤ÈÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û³Ú¤·¤½¤¦¡ª¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤ëTUBE
¡¡Î¢Â¦¤«¤é¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×¤Î¡ÈÈ¯À¼Îý½¬¡É¤ò¤·¤Æ½àÈ÷ËüÃ¼¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯µ¨Àá¤¬¥¢¥¦¥§¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢³ÑÌî¤â¡ÖÄ¹ÂµÃå¤Æ¤¤¤ëTUBE¤Ïµ®½Å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜÈÖ¤ÎÁª¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡ÖNHK¤µ¤ó¤¬¡Øµ¨Àá¤âµ¤¤Ë¤»¤º¿¿²Æ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡Ù»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢³ÑÌî¤Ï¡Ö²ñ¾ì¤ÏÃÈË¼Â¿¤á¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¡¡
¡¡27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢½é½Ð¾ì¤Î93Ç¯¡Ö²Æ¤òÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×¤Ç¤ÏÁ°ÅÄ¤Ï¡Ö¥¸¡¼¥Ñ¥ó¤ÈT¥·¥ã¥Ä¤Ç½Ð¤¿¤é¡Ø¹ÈÇò¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤¸¤ã¤Ê¤ó¤¨¤¨¤¾¡Ù¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¥¢¥Ã¥³¡ÊÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ë¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¨¤«¤»¡¢º£²ó¤Î°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¿¿²Æ¤Î³Ê¹¥¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¸«¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤Þ¤¡ÇÉ¼ê¤Ç¤¹¤è¡£º×¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1985Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢º£Ç¯¤Ç40¼þÇ¯¡£º£Ç¯¤Î´Á»ú°ìÊ¸»ú¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö½Ë¡×¤ÈÉ½¤¹¤â³ÑÌî¤Ï¡Ö¼Â¼Á20Ç¯¡£²Æ¤À¤±¡Ê¤Î³èÆ°¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤È¤Ü¤±¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£½ÕÈª¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï1Ç¯Ãæ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë¤È¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ²Æ¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤«¤é³èÆ°¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¹ÈÇò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£¤â¤¦Åß¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Þ¤¿Åß³èÆ°¤·»Ï¤á¤ë¤«¤â¡×¤ÈÆ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡TUBE¡ÊÁ°ÅÄÏËµ±¡¢³ÑÌî½¨¹Ô¡¢½ÕÈªÆ»ºÈ¡¢¡¢¾¾ËÜÎèÆó¡Ë¤Ï27Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡Ö¹ÈÇò ²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¥à¡¼¥Á¥ç¡×¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×¡×¤ÈÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û³Ú¤·¤½¤¦¡ª¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤ëTUBE
¡¡Î¢Â¦¤«¤é¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×¤Î¡ÈÈ¯À¼Îý½¬¡É¤ò¤·¤Æ½àÈ÷ËüÃ¼¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯µ¨Àá¤¬¥¢¥¦¥§¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢³ÑÌî¤â¡ÖÄ¹ÂµÃå¤Æ¤¤¤ëTUBE¤Ïµ®½Å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢½é½Ð¾ì¤Î93Ç¯¡Ö²Æ¤òÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×¤Ç¤ÏÁ°ÅÄ¤Ï¡Ö¥¸¡¼¥Ñ¥ó¤ÈT¥·¥ã¥Ä¤Ç½Ð¤¿¤é¡Ø¹ÈÇò¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤¸¤ã¤Ê¤ó¤¨¤¨¤¾¡Ù¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¥¢¥Ã¥³¡ÊÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ë¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¨¤«¤»¡¢º£²ó¤Î°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¿¿²Æ¤Î³Ê¹¥¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¸«¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤Þ¤¡ÇÉ¼ê¤Ç¤¹¤è¡£º×¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1985Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢º£Ç¯¤Ç40¼þÇ¯¡£º£Ç¯¤Î´Á»ú°ìÊ¸»ú¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö½Ë¡×¤ÈÉ½¤¹¤â³ÑÌî¤Ï¡Ö¼Â¼Á20Ç¯¡£²Æ¤À¤±¡Ê¤Î³èÆ°¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤È¤Ü¤±¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£½ÕÈª¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï1Ç¯Ãæ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë¤È¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ²Æ¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤«¤é³èÆ°¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¹ÈÇò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£¤â¤¦Åß¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Þ¤¿Åß³èÆ°¤·»Ï¤á¤ë¤«¤â¡×¤ÈÆ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£