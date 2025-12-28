¡ÚÂ®Êó¡ÛµÙ¹ÌÅÄ¤Ç²ÈÄí¤´¤ß¤òÇ³¤ä¤·Ç³¤¨¹¤¬¤ë¡¡62ºÐ¤Î½÷À¤¬µßµÞÈÂÁ÷¡Ú¹áÀî¡¦»°Ë»Ô¡Û
¤¤ç¤¦¡Ê28Æü¡Ë¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢¹áÀî¸©»°Ë»Ô¤ÎµÙ¹ÌÅÄ¤Î²¼Áð¤Ê¤É¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢»°Ë»Ô¹âÀ¥Ä®²¼Ëã¤ÎµÙ¹ÌÅÄ¤Ç¡¢²ÈÄí¤´¤ß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¤È¡¢¤´¤ß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¡Ê62¡Ë¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¡¢µÙ¹ÌÅÄ¤Î²¼Áð¤Ê¤ÉÌó1064Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤ò¾Æ¤¤¤Æ¡¢Ìó30Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢ÄÌÊó¤·¤¿½÷À¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¤ÎÄøÅÙ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£