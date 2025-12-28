大会名：ISPSハンダ・スコットランド女子オープン

期間：7/24～27

コース：ダンドナルドリンクス

ヤード：6538

パー：72

渋野 日向子 ISPSハンダ・スコットランド女子オープンの戦績、順位は？

※この記事では、7/24～27に開催されたISPSハンダ・スコットランド女子オープンでの渋野の戦績や順位を振り返ります。

ISPSハンダ・スコットランド女子オープンが7/24～27、ダンドナルドリンクス（6538ヤード、パー72）で行われた。渋野 日向子は初日17位タイでスタート。第2ラウンドは59位タイ、第3ラウンドは54位タイ、第4ラウンドは50位タイで大会を終えた。各ラウンドの詳細は以下の通り。

第1ラウンド：6バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの69、トータル69で首位と3打差の17位タイ

第2ラウンド：3バーディ・4ボギー・1トリプルボギーの76、トータル145で首位と13打差の59位タイ

第3ラウンド：2バーディ・2ボギーの72、トータル217で首位と18打差の54位タイ

第4ラウンド：3バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの72、トータル289で首位と22打差の50位タイ

ISPSハンダ・スコットランド女子オープン とは？

翌週にAIG全英女子オープンを控え、メジャー前哨戦として重要視されている。古江彩佳がルーキーイヤーの2022年にツアー初優勝を飾った大会でもある。なお今大会は、イングランドのロティ ウォードが優勝。賞金300,000ドルを獲得した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載