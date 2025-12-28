『THE LAST PIECE（ラストピース）』で切磋琢磨しあった、STARGLOW・ADAMとBMSG TRAINEE・RYOTOのふたりが「ケバブのダンス」で踊る、待望（!?）のダンス動画が投稿された。

【動画】“ケバブ兄弟”爆誕!? ADAM（STARGLOW）とRYOTO（BMSG TRAINEE）のダンス動画

■ADAM（STARGLOW）とRYOTO（BMSG TRAINEE）が踊る「ケバブのダンス」

「Respect for Kebabus」と書かれたホワイトボードを背に、ユーモアたっぷりに「ケバブのダンス」を踊るADAM（STARGLOW）とRYOTO（BMSG TRAINEE）。本動画には「別に一緒に撮りたかったとか思ってないし」とADAMからのツンデレなメッセージが添えられている。

終始真顔でキレよく踊るふたり。RYOTOにケバブを食べさせるような仕草、一緒に“スメリング”を楽しむ姿、最後にADAMとRYOTOが何とも言えない表情で顔を見合うシーンなど、ついつい繰り返し観たくなる中毒性の高い内容となっている。

■ADAMひとりで踊る「ケバブのダンス」がきっかけ

今回のコラボにいたるまでに、まずはADAMが「ケバブのダンス」動画を投稿。

それを受けてRYOTOが「ADAMくん、これは僕にも踊ってくれということですよね？」とソロダンス動画を投稿。そして今回のふたりのコラボ動画にいたったという経緯がある。

これには「コラボまでが早い」「ケバブ仲間ができてよかったね」「ケバブ兄弟待ってました」とふたりのコラボを喜ぶ声のほか、「スメリングのキレが違う」「RYOTOに食べさせてるの面白い」といった声も。

さらに、「こうやってふたりが踊る姿が見られるなんて」「コラボうれしすぎる」「ふたりとも楽しそうでこっちまで楽しい」と微笑ましいふたりのやりとりに心癒される者も続出した。

■RYOTOはともにラスピで切磋琢磨したADAMとKAIRIとご飯へ行ったことを報告

なお、普段から交流は続いているようで、RYOTOが投稿したXでは「前はアダムくんとカイリと一緒にご飯に行きました！ ラスピの思い出の振り返りをたくさんして良い時間になりました」と明かしている。

