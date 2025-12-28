¥Ó¥ë23³¬·ú¤ÆÁêÅö¤ÎºäÆ»¤ò±Û¤¨¤Æ½éÆü¤Î½Ð¤Ø¡ª¡ÖACAO½éÆü¤Î½Ð¥é¥ó¡õ¥¦¥©¡¼¥¯¡×½é³«ºÅ
ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯ACAO FOREST¤Ç¡¢2026Ç¯1·î1Æü(½Ë)¤Ë¡ÖACAO½éÆü¤Î½Ð¥é¥ó¡õ¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤¬½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÉáÃÊ¤ÏÁö¤ì¤Ê¤¤±àÆâ¤ÎºäÆ»¤ò¾å¤ê¡¢³¤¤ËÎ×¤àÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç½éÆü¤Î½Ð¤òÇÒ¤à¡¢À¶¡¹¤·¤¤¸µÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀä·Ê¡ªÁêÌÏÆç¤òË¾¤à¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ç¥Ã¥¤«¤é½éÆü¤Î½Ð¤òÄ¯¤á¤ë
¢£¹âÄãº¹Ìó70¥á¡¼¥È¥ë¡¢Áö¤Ã¤Æ¤âÊâ¤¤¤Æ¤âOK
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢JRÇ®³¤±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó15Ê¬¤Û¤É¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡ÖACAO FOREST¡×¡£¸ÄÀË¤«¤Ê13¤Î¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±àÆâ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ä³¤¤òÎ×¤à¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤À¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤è¤½20ËüÄÚ¤ÎµÖÎÍÃÏ¤Ë¹¤¬¤ë¡ÖACAO FOREST¡×¤Î¡¢¹âÄãº¹Ìó70¥á¡¼¥È¥ë¡¢¥Ó¥ë23³¬·ú¤Æ¤ËÁêÅö¤¹¤ëºäÆ»¤ò¡¢¥é¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¦¥©¡¼¥¯¤Ç¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÁáÄ«5»þ¤«¤é¡£¤Þ¤ÀÇö°Å¤¤±àÆâ¤ò¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¶õ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤â¡¢¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¤À¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï8»þ¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£½éÆü¤Î½Ð¤Ï6»þ51Ê¬º¢¤ÎÍ½Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥´¡¼¥ë¤ÎÁ¾²æÀõ´Ö¿À¼Ò¤Ç½é·Ø¡£³¤¤òË¾¤à¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ç¥Ã¥¤«¤é¤Ï½éÆü¤Î½Ð¤â
ºäÆ»¤ò¾å¤Ã¤¿Àè¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤¬¡¢¥«¥Õ¥§¡ÖCOEDA HOUSE¡×¼þÊÕ¤Î¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ç¥Ã¥¡£ÁêÌÏÆç¤«¤é¾º¤ë½éÆü¤Î½Ð¤ò¡¢»ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËË¾¤á¤ëÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¡£
¥´¡¼¥ëÃÏÅÀ¤Ë¤¢¤ëÁ¾²æÀõ´Ö¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢½éÆü¤Î½Ð¤òÂÔ¤Ä»þ´Ö¤äÆü¤Î½Ð¸å¤Ë½é·Ø¤Î»²ÇÒ¤¬²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅöÆü¸ÂÄê¤Ç¡Ö½éÆü¤Î½Ð¸ÂÄê¸æ¼ë°õ¡×¤âÈÒÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£ºù¤È³¤¡¢¤½¤·¤Æ½éÆü¤Î½Ð¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿±ïµ¯¤Î¤è¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢100Ëç¸ÂÄê¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ´¶¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¢£»öÁ°Í½Ìó¤Ç´Å¼ò¤ÎÆÃÅµ¤â
»²²Ã¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤ÈÅöÆü¼õÉÕ¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤âÂÐ±þ¡£»öÁ°¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤À¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¤ò²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë´Å¼ò¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁáÄ«¤Î¥é¥ó¤ä¥¦¥©¡¼¥¯¸å¤Ë¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ë¿´ÇÛ¤ê¤À¡£
»²²ÃÈñ¤ÏÂç¿Í(13ºÐ°Ê¾å)1000±ß¡¢»Ò¤É¤â(6¡Á12ºÐ)500±ß¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÏÌµÎÁ¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ÏÆþ±àÎÁ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¢£½éÆü¤Î½Ð¥é¥ó¡õ¥¦¥©¡¼¥¯ ¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥¹
¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢ACAO FOREST¥Á¥±¥Ã¥ÈÁë¸ý¤«¤éÁ¾²æÀõ´Ö¿À¼Ò¤Þ¤Ç¤ÎÌó850¥á¡¼¥È¥ë¡£
¥é¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï5Ê¬¤«¤é10Ê¬ÄøÅÙ¡¢¥¦¥©¡¼¥¯¤Î¾ì¹ç¤Ï12Ê¬¤«¤é20Ê¬ÄøÅÙ¤¬ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¡£ËÜ³ÊÅª¤ËÁö¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢±ýÉü¥³¡¼¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£»²ÇÒ¸å¤Ï¡¢COEDA HOUSEÅ¹Æâ¤ä¼þÊÕ¥Ç¥Ã¥¤Ç½éÆü¤Î½Ð¤ò´Ñ¾Þ¤·¤è¤¦¡£
¢£»²²ÃÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Ãí°ÕÅÀ
¹¹°á¼¼¤ÎÍÑ°Õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÙÊª¤ÏÆþ±à¸ý¤ÎÍÎÁ¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼(¸½¶â¤Î¤ß)¤òÍøÍÑ¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÁáÄ«¤Î±àÆâ¤Ï°Å¤¤¤¿¤á¥é¥¤¥È¤Î»ý»²¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£±«Å··è¹Ô¤À¤¬¡¢Å·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½éÆü¤Î½Ð¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
¢£¿·Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢Ã£À®´¶¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³
¸µÆü¤Ë¥é¥ó¤ä¥¦¥©¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¤È¾¯¤·¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¤òµ¤¤Ë¤»¤º»²²Ã¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¡£ºäÆ»¤ò¾å¤ê¤¤Ã¤¿Àè¤Ç·Þ¤¨¤ë½éÆü¤Î½Ð¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÃ£À®´¶¤â¤Ò¤È¤·¤ª¡£¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦½é·Ø¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£¿·Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é·Þ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£»ÜÀß¾ðÊó
Ì¾¾Î¡§ACAO FOREST
½»½ê¡§ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¾åÂ¿²ì1027-8
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÇ®³¤±Ø¤è¤êÅì³¤¥Ð¥¹6ÈÖÀþ¾è¼Ö¡Ö¥¢¥«¥ª¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×²¼¼Ö/Ç®³¤±ØÁ°¤è¤êÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤¢¤ê(10»þ5Ê¬¡Á15»þ25Ê¬)
±Ä¶È»þ´Ö¡§9»þ¡Á17»þ(16»þºÇ½ªÆþ±à)¢¨2026Ç¯1·î1Æü(½Ë)¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï³«¾ì5»þ¡¢ÊÄ¾ì8»þ
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
