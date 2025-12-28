¡ÚÂ®Êó¡ÛÊ¿²°·ú¤Æ½»Âð¤Ç²Ð»ö ½»¿Í¤Î¹âÎð¼Ô¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤º ¾Ã²Ð³èÆ°Â³¤¯ ËÌ³¤Æ»ÅÐÊÌ»Ô
ËÌ³¤Æ»ÅÐÊÌ»Ô¤Ç2025Ç¯12·î28Æü¡¢Ê¿²°·ú¤Æ½»Âð¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÐÊÌ»ÔÉÚ±ºÄ®¤Ë¤¢¤ëÊ¿²°·ú¤Æ½»Âð¤Ç¤¹¡£
12·î28Æü¸á¸å0»þÈ¾Á°¡¢¶áÎÙ½»¿Í¤«¤é¡Ö¸þ¤«¤¤¤ÎÊ¿²°¤«¤é²Ð¤È±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤ÏÄÌÊó¤«¤éÌó2»þ´Ö¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î½»Âð¤Ë½»¤à¹âÎð¼Ô¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
