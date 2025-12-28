¡Úµð¿Í¡ÛÍèµ¨°éÀ®¤ÎÈÄÅìÍ¯¸è¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó2´§¤â¡Ä¿·Å·ÃÏ¤ÇºÆ½ÐÈ¯¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎÈÄÅìÍ¯¸èÅê¼ê¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿ÈÄÅìÅê¼ê¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2018Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇJRÅìÆüËÜ¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÈÄÅìÅê¼ê¡£7Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇËÉ¸æÎ¨¤È¾¡Î¨¤Î2´§¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤â¡¢1·³ÅÐÈÄ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢µð¿Í¤È¤Î°éÀ®·ÀÌó¤òÄù·ë¡£Íèµ¨¤«¤é¤Ï¿·Å·ÃÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈÄÅìÅê¼ê¤Ï´î¤Ð¤·¤¤Êó¹ð¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Íèµ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õµ¤¹þ¤ß¡£¡ÖÍèµ¨¤«¤éÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª°éÀ®¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢°ì·³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ªº£¸å¤È¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£