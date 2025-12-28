26日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の日本製鉄堺ブレイザーズは、株式会社スターフライヤーとのコラボレーション企画を実施することをクラブ公式サイトで発表した。

企画は北九州ホームゲーム来場者キャンペーン、コラボグッズ販売、会場内フォトブース設置、北九州ホームゲームチケットプレゼントキャンペーンの計4つ。

北九州ホームゲーム来場者キャンペーンは、1月16日（金）から18日（日）の期間中にスターフライヤーに搭乗し、1月17日（土）、18日（日）に北九州市立総合体育館で行われる第11節東京グレートベアーズ戦（北九州ホームゲーム）に来場した人と、北九州ホームゲーム会場に設置のブースでスターフライヤーアプリをダウンロードした人へコラボステッカーがプレゼントされるものとなっている。

また、スターフライヤー×日鉄堺BZ コラボフライトタグがコラボグッズとして販売されるほか、会場内でスターフライヤーの制服を着用して写真撮影ができるフォトブースが設置されるとのことだ。

さらに、日鉄堺BZの公式Xとスターフライヤー公式Xのフォローと、キャンペーンポストをリポストした人の中から抽選で、北九州ホームゲームのアリーナチケットを10組20名にプレゼントする豪華な企画も実施予定としている。

さまざまな企画が予定されている今回のコラボレーション企画。ぜひこの機会にキャンペーンを確認し参加してみてはいかがだろうか。