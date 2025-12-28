Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î¡ÖÃó¼Ö¾ì¤¬¤Ê¤¤¡×ÌäÂê¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ä·Ù»¡Ä£¤¬¶ÛµÞ»þ¤Îµ¬À©±¿ÍÑ¸«Ä¾¤·¡¦½»Ì±¤é¤ÇÌµÎÁÃó¼Ö¾ì¤ÎÄó¶¡¤â
¡¡¹âÎð¼Ô¤é¤Ø¤ÎË¬Ìä´Ç¸î¤ä²ð¸î¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼ÔÂð¼þÊÕ¤ÇÃó¼Ö¾ì¤¬¤Ê¤¯¡¢´Ç¸î»Õ¤é¤ÎË¬Ìä¤ÎÃÙ¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»¡Ä£¤¬Ãó¼Öµ¬À©¤Î±¿ÍÑ¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡½»Ì±¤é¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃó¼Ö¾ì¤ò»ö¶È¼Ô¤ËÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬Âß¤·½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»î¤ß¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÂçÄÅ»Ù¶É¡¡À¸ÅÄ¤Á¤Ò¤í¡Ë
¶ÛµÞ¤Ç¤â¡ÖÃó¼Ö°ãÈ¿¡×¡¢µö²Ä¾Ú¤¢¤ë¤Î¤Ë¡Ö¶ì¾ð¡×
¡¡Ê£¿ô¤ÎË¬Ìä´Ç¸î»ö¶È½ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢µÞ¤ÊÂÎÄ´ÊÑ²½¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¶ÛµÞ¤ÎË¬Ìä´Ç¸î¤ÎºÝ¡¢ÍøÍÑ¼ÔÂð¶á¤¯¤ËÃó¼Ö¾ì¤¬¤Ê¤¯¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÏ©¾å¤Ë»ß¤á¤Æ´Ç¸î»Õ¤é¤¬Ãó¼Ö°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢·Ù»¡¤ÎÃó¼Öµö²Ä¾Ú¤ò·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¶ì¾ð¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜË¬Ìä´Ç¸îºâÃÄ¤ÏÁ´¹ñ¤ÎË¬Ìä´Ç¸î»ö¶È½ê¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ÌµµÌ¾Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤òºòÇ¯£µ·î¤Ë¸øÉ½¡£ÍøÍÑ¼ÔÂð¤Î¶á¤¯¤ËÃó¼Ö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢´µ¼Ô¤Î½ÅÆÆ²½¤äÉÔÍø±×¤¬À¸¤¸¤ë¤Ê¤É¤Î»öÎã¤¬²áµî¤Ë£±£²£¹·ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃó¼Ö¾ì¤òÃµ¤¹¤Î¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¡¢ÅþÃå»þ¤Ë¤Ï»àË´¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ãó¼Ö¾ìÃµ¤·¤äÅÌÊâ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢´µ¼Ô¤¬¡Ö°Õ¼±¾Ã¼º¡×¡ÖÃâÂ©¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Êó¹ð¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²ð¸îµëÉÕÈñÅù¼ÂÂÖÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯£´·î»þÅÀ¤ÇË¬Ìä´Ç¸î¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï£¸£³Ëü¿Í¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¤Ï£±£±£°Ëü¿Í¤Ë¾å¤ë¡£Ãó¼Ö¾ì³ÎÊÝ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï´Ç¸î¶È³¦¤«¤é²þÁ±¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ºòÇ¯£¶·î¤ËÀ¯ÉÜ¤¬³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿µ¬À©²þ³×¼Â»Ü·×²è¤Ç¡¢Ãó¼Öµ¬À©¤Î¸«Ä¾¤·¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ·Ù»¡Ä£¤Ïº£Ç¯£³·î¡¢´Ç¸î»Õ¤é¤¬´µ¼ÔÂð¤ò¶ÛµÞË¬Ìä¤¹¤ë¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãó¼Öµ¬À©¤Î½ü³°ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤¹¤ëÄÌÃ£¤ò½Ð¤·¤¿¡£½ü³°É¸¾Ï¤òÆÀ¤Æ·Ç¼¨¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãó¼Ö¶Ø»ß¶è´Ö¤Ç¤â¸¶Â§°ãÈ¿¤ËÌä¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»öÁ°¤ËÃó¼Ö¾ì½ê¤ä»þ´Ö¡¢ÍýÍ³¤ò·Ù»¡½ð¤Ë¿½ÀÁ¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÃó¼Öµö²Ä¾Ú¡×¤Ï¡¢¼êÂ³¤¤¬ÈÑ»¨¤ÇÍøÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ãó¼Öµö²Ä¤Î±¿ÍÑ¤â¸«Ä¾¤·¤¿¡£·Ù»¡Ä£¤Ï´ØÏ¢¤¹¤ëÄÌÃ£¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤ª¤à¤Í£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¡×¤ËÃó¼Ö¾ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðµö²Ä¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤¹¤ë´ð½à¤òÄê¤á¤¿¤Û¤«¡¢É¬Í×¤Ê½ñÎà¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢¿×Â®¤Ê¿³ºº¤âµá¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©·Ù¤Ï¼êÂ³¤¤ò´ÊÁÇ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£¶£·£°ÂæÊ¬¤ò³ÎÊÝ
¡¡¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¤ä²ð¸î¤Î¤¿¤á¡¢½»Ì±¤é¤¬¶õ¤Ãó¼Ö¾ì¤òÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î¾å½Ü¡¢Æ±»ÔËÌ»³ÅÄÄ®¤Ë¤¢¤ëÌ±²È¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¡¢ÁðÄÅ»ÔË¬Ìä´Ç¸î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½÷À´Ç¸î»Õ¡Ê£´£°¡Ë¤¬¼Ö¤ò»ß¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÎÁÃó¼Ö¾ì¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÎÅÍÜÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÍøÍÑ¼ÔÂð¤Þ¤ÇÅÌÊâ£±£°Ê¬°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ôÊ¬¤ÇÃå¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤È¤Æ¤â½õ¤«¤ë¡£½»Ì±¤«¤é²¹¤«¤¤À¼¤â¤«¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È´î¤Ö¡£
¡¡Æ±»ÔÆâ¤Î»°¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¶è¤Ç¤Ï£´·î¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¤ä²ð¸î¤Î¼ÖÎ¾¸þ¤±¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¼«¼£²ñ´Û¡¢¸Ä¿ÍÂð¤Ê¤É£¶£·¤«½ê¤Ë·×Ìó£¶£·£°ÂæÊ¬¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¶õ¤¤¬¤¢¤ëÍËÆü¤ä»þ´ÖÂÓ¤Ë»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼Â¸½¤Þ¤Ç¤Ë»Ô¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤¬¡¢¼«¼£²ñ¤ä¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¶¨µÄ²ñ¤Ê¤É¤È£³Ç¯¤«¤±¤Æ¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿¡£»ö¶È¼Ô¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤·¤¿¤È¤³¤í£¹³ä¤¬Ãó¼Ö¾ì³ÎÊÝ¤Ëº¤¤ê¡¢¤½¤ÎÉéÃ´¤¬´Ç¸î»Õ¤é¤ÎÎ¥¿¦¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬½»Ì±¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£»Ô¼Ò¶¨¤Î½©µÈ°ì¼ù¡¦ÃÏ°èÊ¡»ã²ÝÄ¹¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ø¼«Ê¬»ö¡Ù¤È¹Í¤¨¡¢°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¶ì¾ð¤â¸º¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë»ÔÆâ¤ÎÊÌ¤Î£±³Ø¶è¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤Û¤«¤Ë¤â£²³Ø¶è¤¬½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£´ôÉì»Ô¼Ò¶¨¤âº£Ç¯¤«¤éÁðÄÅ»Ô¤ò»²¹Í¤Ë»ö¶È¼Ô¤ä½»Ì±¤é¤È¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¼«¼£ÂÎ¤¬Ãó¼Ö¾ì¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÆ°¤¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçºåÉÜ¤Ç¤Ï¡¢ÉÜ±Ä½»Âð¤Î¶õ¤Ãó¼Ö¾ì¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¤ä²ð¸î¤ÎÍèË¬¼Ô¤é¤¬ÍÎÁ¤Ç»öÁ°Í½Ìó¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò£²£°£±£¸Ç¯ÅÙ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¡£Ê¡²¬»Ô¤Ç¤â£²£³Ç¯¤«¤é¥â¥Ç¥ë»ö¶È¤È¤·¤ÆÆ±ÍÍ¤ËÍÎÁ¤ÇÂß¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ë¬Ìä²ð¸î¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë²¬»³¸©Î©Âç¤ÎìäÉÒÄî½Ú¶µ¼ø¡Ê²ð¸îÊ¡»ã¡Ë¤ÎÏÃ¡ÖÃó¼Ö¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤âÄÌÊó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ë¡£¹ÔÀ¯¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢½»Ì±¤¬´Ø¤ï¤ëÁðÄÅ»Ô¤Î»öÎã¤Ï²è´üÅª¤À¡£Ë¬Ìä¥±¥¢¤ò½ä¤ë´Ä¶¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ì¤Ð½»Ì±¤ÎÍø±×¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£ÃÏ°è¹×¸¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×