¥Ô¥«¥½·âÇË¤ÎÎ¢¤Ç¡Ä1418Ëü±ß¹âµé»þ·×¤Ë¾×·â¡Ö¤¨¡©¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¡¡°æ¾å¾°Ìï¤Îº¸¼ê¼ó¤Ç¥¥é¥ê
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÇËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê122¥Ý¥ó¥É¡¢55.34¥¥í°Ê²¼¡Ë4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇWBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤ß¡¢3-0¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£25Æü¤Î¸ø¼°²ñ¸«¤Çº¸¼ê¼ó¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¹âµéÏÓ»þ·×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ25Æü¤Î¸ø¼°²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿°æ¾å¡£º¸¼ê¼ó¤Ç¹âµéÏÓ»þ·×¤¬µ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ç¤ÏÆÃÄê¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÅÐ¾ì¡£¥¹¥¤¥¹¤Î¹âµéÏÓ»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ñ¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡×¤Î¡Ö¥Î¡¼¥Á¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Äê²Á¤Ï1418Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢X¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤¨¤Ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡¡¤¨¡©1418Ëü¡©¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬°æ¾å·¯¤À¤¼¡×¡Ö¤³¤ì¥Þ¥¸¤ÇÇã¤Ã¤È¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¡¥ï¥¤¤¬Íß¤·¤¤»þ¤Ï600Ëü±ß¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡27Æü¤Î·èÀï¤Ç¤Ï¡¢¤¤Ã¤Á¤ê3-0È½Äê¤Ç´°¾¡¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Öº£Ìë¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡ÄÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
