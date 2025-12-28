第70回有馬記念

中央競馬の一年の総決算、G1第70回有馬記念は28日、中山芝2500メートルで争われる。現地では競馬を題材にして話題となったドラマ絡みの演出も行われていた。

TBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」が話題となり、例年にも増して注目度が高い今年の有馬記念。決戦の舞台の中山には、粋な演出もあった。

日本中央競馬会（JRA）の公式データ配信サービス「JRA-VAN」は、レース約1時間前に公式Xを更新。「原作では2026年有馬記念などG1で6勝をあげたロイヤルファミリー号が中山競馬場に登場！他にもドラマ内で使用された道具や衣装も展示されています！」として、2026年有馬記念の優勝レイをかけるロイヤルファミリーや小道具などの写真を投稿した。

また、中山のターフビジョンにはドラマの映像が映るシーンも。ネット上の競馬ファンからは「やりやがった！」「不意にXを開いたら出てきてびっくりした！」「あらっ、シャレた事をするわねぇー」「素敵すぎる中山競馬場」「おお！」と感激の声が上がっている。



（THE ANSWER編集部）