結婚発表のDOMOTO堂本光一「チューは毎日するでしょ」過去に語っていた結婚・恋愛観とは
【モデルプレス＝2025/12/28】DOMOTOの堂本光一（46）が12月28日、結婚を発表。ここでは、堂本が過去に語った恋愛観・結婚観をまとめていく。
【写真】堂本光一、結婚発表全文
まずは、2018年5月5日に放送されたKinKi Kids時代の冠番組「KinKi Kidsのブンブブーン」（フジテレビ系）での発言を紹介。同放送には相方の堂本剛のほか、のちに剛と結婚する百田夏菜子も所属するももいろクローバーZが登場した。
パン屋を巡るロケを行う中で、百田が「もし結婚したら（奥さんに）お弁当を作って欲しいですか？」と問われたDOMOTOの2人。剛は「作って欲しい。愛妻弁当食べたい」と即答し、「ラブラブでいたい」と願望を熱弁した。
一方、「結婚したら毎日チューするタイプですか？」との質問に、光一は「チューは毎日するでしょ！」と回答。ももいろクローバーZには意外な回答だったようで、興奮した様子を見せていた。
続いて、2022年11月3日に放送された フジテレビ系バラエティー番組「トークィーンズ」でのエピソードを紹介。F1好きとして知られる光一は、F1が原因で過去の交際相手と喧嘩になった過去を語った。「彼女にハマったことはないの？」とF1よりも女性にハマったことはないのかを問われると、光一は「僕付き合ったら長いです。今まで最低で3年でしたね」とも明かした。
続いて、2023年に行われた舞台「Endless SHOCK」の製作発表会見でのコメントを紹介。同会見では、2022年12月30日に結婚を発表した4人組ユニット・ふぉ〜ゆ〜の松崎祐介が、結婚後初の会見となったことから、光一が松崎の婚姻届の証人であることが明らかに。
自身の結婚の予定についても聞かれると、「ないですね…全然焦ってもいないので」と回答。光一が結婚した際を考えて、松崎が婚姻届の証人に立候補すると、堂本は「それはちょっと考えさせもらって…」と松崎をいじって会場の笑いを誘っていた。
光一は「私事で恐縮ですが この度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくだった関係者の皆さまへご報告させていただきます」と結婚を発表。「これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸にこれまで以上に ひとつ、ひとつのお仕事に真摯に向き合いみなさまとのご縁に感謝し精進してまいります。今後におきましても、相変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます」とつづっている。なお、お相手については一般の方と発表されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】堂本光一、結婚発表全文
◆堂本光一「チューは毎日」結婚について語る
まずは、2018年5月5日に放送されたKinKi Kids時代の冠番組「KinKi Kidsのブンブブーン」（フジテレビ系）での発言を紹介。同放送には相方の堂本剛のほか、のちに剛と結婚する百田夏菜子も所属するももいろクローバーZが登場した。
一方、「結婚したら毎日チューするタイプですか？」との質問に、光一は「チューは毎日するでしょ！」と回答。ももいろクローバーZには意外な回答だったようで、興奮した様子を見せていた。
◆堂本光一「付き合ったら長いです。今まで最低で3年でした」
続いて、2022年11月3日に放送された フジテレビ系バラエティー番組「トークィーンズ」でのエピソードを紹介。F1好きとして知られる光一は、F1が原因で過去の交際相手と喧嘩になった過去を語った。「彼女にハマったことはないの？」とF1よりも女性にハマったことはないのかを問われると、光一は「僕付き合ったら長いです。今まで最低で3年でしたね」とも明かした。
◆堂本光一、結婚は「全然焦ってもいない」
続いて、2023年に行われた舞台「Endless SHOCK」の製作発表会見でのコメントを紹介。同会見では、2022年12月30日に結婚を発表した4人組ユニット・ふぉ〜ゆ〜の松崎祐介が、結婚後初の会見となったことから、光一が松崎の婚姻届の証人であることが明らかに。
自身の結婚の予定についても聞かれると、「ないですね…全然焦ってもいないので」と回答。光一が結婚した際を考えて、松崎が婚姻届の証人に立候補すると、堂本は「それはちょっと考えさせもらって…」と松崎をいじって会場の笑いを誘っていた。
◆堂本光一、結婚発表
光一は「私事で恐縮ですが この度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくだった関係者の皆さまへご報告させていただきます」と結婚を発表。「これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸にこれまで以上に ひとつ、ひとつのお仕事に真摯に向き合いみなさまとのご縁に感謝し精進してまいります。今後におきましても、相変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます」とつづっている。なお、お相手については一般の方と発表されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】