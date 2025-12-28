40・50代に似合う「ふわふわ」→【studio CLIP】で発見！ 今、買い足したい「主役級ベスト」

一点投入で季節感を盛り上げて、コーデに華やぎを与えてくれる「ふわふわアイテム」。ミドル世代がこれから買うなら、プラスワンしやすい「ベスト」が正解かも。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【studio CLIP（スタディオクリップ）】でゲットできる主役級ベスト。ボアやフェザーニットなど華やかな素材感で、ワンランク上の着こなしに導いてくれそう。いつものコーデがマンネリ気味な人は、ぜひ取り入れてみて。

シンプルなのに華やかに決まるボアベスト

【studio CLIP】「Vネックボアベスト」\5,391（税込・セール価格）

ふわふわのボアが華やかに冬ムードを盛り上げるベスト。すっきりとしたVネックデザインで甘すぎず、ミドル世代もトライしやすそうです。ゆったりとヒップまでかかる着丈なので、サマ見えしながら体型カバーも狙える優れもの。カーデとジーンズのシンプルなワンツーも、ベストを投入すれば一気にこなれ感のある冬コーデに。カラーは、モカ・チャコール・アイボリーの上品な3色をラインナップ。

カジュアルに着こなせるダブルジップデザイン

【studio CLIP】「5ゲージフェザーヤーンワイドジップベスト」\4,990（税込）

毛足の長いフェザーヤーンが、華やかな顔まわりを演出するベスト。アレンジを楽しめるダブルジップデザインなので、表情を変えて着回せそうです。トレンドカラーのブラウンのほか、きれい見えが狙えるグレー・アイボリー・チャコールも展開。スナップのように、コーデを引き締める小物の合わせ方もぜひマネしてみて。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：Emika.M