Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡Ö¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬28Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ²ËÜ¸÷°ì¡õÆ²ËÜ¹ä¤¬¡ÈDOMOTO¡É¤È¤·¤Æ½é¤Î»¨»ïÉ½»æ¡ª¡¡¡Öanan¡×¤ËºÇ¾åµé¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥ë¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ì
¡¡Æ²ËÜ¤ÏÆ±Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡È¯É½Á´Ê¸
¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø
¤æ¤¯Ç¯¤òÀË¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¤¯¤ëÇ¯¤ò»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤ëÇ¯¤ÎÊë¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ÁÇ¤Ï³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬
¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë
¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Î¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´¸üµÃ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î28Æü
Æ²ËÜ¸÷°ì
¢£Æ²ËÜ¸÷°ì
1979Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£1997Ç¯¡¢Æ²ËÜ¹ä¤È¤È¤â¤ËKinKi Kids¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡×¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØA album¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëÉñÂæ¡ØSHOCK¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤ËÀé½©³Ú¤ò¤à¤«¤¨¤ë¤Þ¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºÄÌ»»2128²ó¤ò¾å±é¡¢¹ñÆâ±é·à¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±éµÏ¿1°Ì¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯7·î22Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¡ÖDOMOTO¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ²ËÜ¸÷°ì¡õÆ²ËÜ¹ä¤¬¡ÈDOMOTO¡É¤È¤·¤Æ½é¤Î»¨»ïÉ½»æ¡ª¡¡¡Öanan¡×¤ËºÇ¾åµé¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥ë¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ì
¡¡Æ²ËÜ¤ÏÆ±Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡È¯É½Á´Ê¸
¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø
¤æ¤¯Ç¯¤òÀË¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¤¯¤ëÇ¯¤ò»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤ëÇ¯¤ÎÊë¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ÁÇ¤Ï³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬
¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë
¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Î¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´¸üµÃ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î28Æü
¢£Æ²ËÜ¸÷°ì
1979Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£1997Ç¯¡¢Æ²ËÜ¹ä¤È¤È¤â¤ËKinKi Kids¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡×¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØA album¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëÉñÂæ¡ØSHOCK¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤ËÀé½©³Ú¤ò¤à¤«¤¨¤ë¤Þ¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºÄÌ»»2128²ó¤ò¾å±é¡¢¹ñÆâ±é·à¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±éµÏ¿1°Ì¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯7·î22Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¡ÖDOMOTO¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£