¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ç¡×µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡¢³ÝÉÛ²íÇ·»á¤È¤Î£²¥·¥ç¸ø³«¤Ë¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É£²¿Í¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤¬¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡¢£²£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ç¡×¤Èµ¤·¡¢º£Ç¯£±·î¤ËÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¡¦³ÝÉÛ²íÇ·£Ï£Â²ñÄ¹¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤ª¡¼³ÝÉÛ¤µ¤ó¡¼¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡ª¡ª¡ªºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡¡´ò¤·²á¤®¤ë¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¡Ö¤ï¡¼¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É£²¿Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£