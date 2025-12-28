¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛÇµÌÚºä46Àîºêºù¡¢¹ÈÇò¤Ç¶¦±é¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤µ¤ì¤Ê¤¤Êý¤¿¤Á¡×
¢£¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë1ÆüÌÜ¡Ê28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÇµÌÚºä46¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡ÖSame numbers¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÏÇßß·ÈþÇÈ¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¡¢²ì´îÍÚ¹á¡¢°æ¾åÏÂ¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢Àîºêºù¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢ÃÓÅÄ±Í¼Ó¡¢¿û¸¶ºé·î¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ªÀ©Éþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÇµÌÚºä46
¡¡º£Ç¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÇÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Àîºêºù¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤ÏRADWIMPS¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤µ¤ì¤Ê¤¤Êý¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶¦±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÇµÌÚºä46¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡ÖSame numbers¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÏÇßß·ÈþÇÈ¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¡¢²ì´îÍÚ¹á¡¢°æ¾åÏÂ¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢Àîºêºù¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢ÃÓÅÄ±Í¼Ó¡¢¿û¸¶ºé·î¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ªÀ©Éþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÇµÌÚºä46
¡¡º£Ç¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÇÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Àîºêºù¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤ÏRADWIMPS¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤µ¤ì¤Ê¤¤Êý¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶¦±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£