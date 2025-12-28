ÍÇÏµÇ°¡¢¥Õ¥¸¢ªTBS¤Ø¤Î¸ÀÍÕ¤ËÈ¿¶Á¡¡¶¥ÇÏÃæ·Ñ¤¬¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ë°¸¤Æ¡Ö¶É¤òÄ¶¤¨¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ª¡×
¡¡Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ì¡¼¥¹¡ÖÂè70²óÍÇÏµÇ°¡¦GI¡×¤¬¤¤ç¤¦28Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÇÏµÇ°¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¶¥ÇÏÃæ·Ñ¢ª¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡ÍÇÏµÇ°¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¶É¤Ç¶¥ÇÏÃæ·Ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¶¥ÇÏ¤Î¸ø¼°X¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù´ØÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤òÏ¢È¯¤·¡¢¶¥ÇÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÛÎã¤Î¶¦Æ®¡£
¡¡27Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¥³¥³¥íÂÇ¤¿¤ì¤¿ºÇ¹â¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡ÄºÇ¹â¤ÎÍÇÏ¤ò¡ª¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£¡Öº£ÅÙ¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÈÖ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶É¤òÄ¶¤¨¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ª¡×¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¤ä¤ów¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÏTBS¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÍÇÏµÇ°¤ÎÃæ·Ñ¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ì±Êü¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤ÆX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÍÇÏµÇ°¤È¤Ï¡Ä
1956Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡ÖÃæ»³¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬Á°¿È¡£Åö»þ¤ÎJRAÍý»öÄ¹¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÍÇÏÍêÇ«»á¤¬¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Î¿·¥¹¥¿¥ó¥É½×¹©¤òµ¡¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÂç¥ì¡¼¥¹¤ò¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë½ÐÁöÇÏ¤ÎÁªÄêÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Íâ57Ç¯1·î9Æü¡¢ÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ëÍÇÏ»á¤¬µÞÀÂ¤·¤¿¤¿¤á¡¢Æ±»á¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿Æ±»á¤ÎÌ¾Á°¤ò¤È¤ê¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤È²þ¾Î¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Î1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÄêÃå¡£60Ç¯¤Ë¼Ç¡¦³°²ó¤ê¥³¡¼¥¹¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢66Ç¯¤Ë¼Ç¡¦Æâ²ó¤ê¤Î2500¥á¡¼¥È¥ë¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£¶¥ÇÏ»Ë¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÌ¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¡¢º£Ç¯¤ÇÂè70²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£TBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù
¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£Áá¸«ÏÂ¿¿¤Î¾®Àâ¤ò¥É¥é¥Þ²½¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÍÇÏµÇ°¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¢£¡ÖÂè70²óÍÇÏµÇ°¡×½ÐÇÏÉ½¡Ê12·î28Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¡¢Âè11¥ì¡¼¥¹¡¡È¯Áö»þ¹ï¡§15»þ45Ê¬¡Ë
1-1¡¡¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª
1-2¡¡¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼
2-3¡¡¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹
2-4¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë
3-5¡¡¥ì¥¬¥ì¥¤¥é
3-6¡¡¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë
4-7¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°
4-8¡¡¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¥í¡¼¥º
5-9¡¡¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë
5-10¡¡¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À
6-11¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤
6-12¡¡¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼
7-13¡¡¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é
7-14¡¡¥¢¥é¥¿
8-15¡¡¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥í¡¼¥º
8-16¡¡¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÇÏµÇ°¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¶¥ÇÏÃæ·Ñ¢ª¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡ÍÇÏµÇ°¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¶É¤Ç¶¥ÇÏÃæ·Ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¶¥ÇÏ¤Î¸ø¼°X¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù´ØÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤òÏ¢È¯¤·¡¢¶¥ÇÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÛÎã¤Î¶¦Æ®¡£
¡¡27Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¥³¥³¥íÂÇ¤¿¤ì¤¿ºÇ¹â¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡ÄºÇ¹â¤ÎÍÇÏ¤ò¡ª¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£¡Öº£ÅÙ¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÈÖ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¢£ÍÇÏµÇ°¤È¤Ï¡Ä
1956Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡ÖÃæ»³¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬Á°¿È¡£Åö»þ¤ÎJRAÍý»öÄ¹¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÍÇÏÍêÇ«»á¤¬¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Î¿·¥¹¥¿¥ó¥É½×¹©¤òµ¡¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÂç¥ì¡¼¥¹¤ò¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë½ÐÁöÇÏ¤ÎÁªÄêÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Íâ57Ç¯1·î9Æü¡¢ÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ëÍÇÏ»á¤¬µÞÀÂ¤·¤¿¤¿¤á¡¢Æ±»á¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿Æ±»á¤ÎÌ¾Á°¤ò¤È¤ê¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤È²þ¾Î¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Î1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÄêÃå¡£60Ç¯¤Ë¼Ç¡¦³°²ó¤ê¥³¡¼¥¹¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢66Ç¯¤Ë¼Ç¡¦Æâ²ó¤ê¤Î2500¥á¡¼¥È¥ë¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£¶¥ÇÏ»Ë¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÌ¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¡¢º£Ç¯¤ÇÂè70²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£TBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù
¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£Áá¸«ÏÂ¿¿¤Î¾®Àâ¤ò¥É¥é¥Þ²½¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÍÇÏµÇ°¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¢£¡ÖÂè70²óÍÇÏµÇ°¡×½ÐÇÏÉ½¡Ê12·î28Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¡¢Âè11¥ì¡¼¥¹¡¡È¯Áö»þ¹ï¡§15»þ45Ê¬¡Ë
1-1¡¡¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª
1-2¡¡¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼
2-3¡¡¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹
2-4¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë
3-5¡¡¥ì¥¬¥ì¥¤¥é
3-6¡¡¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë
4-7¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°
4-8¡¡¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¥í¡¼¥º
5-9¡¡¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë
5-10¡¡¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À
6-11¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤
6-12¡¡¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼
7-13¡¡¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é
7-14¡¡¥¢¥é¥¿
8-15¡¡¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥í¡¼¥º
8-16¡¡¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é