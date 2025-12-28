Æ²ËÜ¸÷°ì¡¡·ëº§¤òÈ¯É½¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç´¶¼Õ¤Î»×¤¤¡¡ÉñÂæÇÐÍ¥¡¢±é½ÐÃ´Åö¤Ê¤É¤â¡Ä·ÐÎò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬28Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ²ËÜ¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤É¤ó¤Ê»þ¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÁÛ¤¤¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿¼¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¡£
¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£KinKi Kids¤È¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¶ÊÏ¢È¯¡¡²þÌ¾¤·¿·¥¹¥¿¡¼¥È
Æ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¤Ï1979Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£Æ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¤ÈKinKi Kids¤ò·ëÀ®¤·¡¢1997Ç¯7·î21Æü¤Ë¡Ø¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡Ù¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ø°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤ê °¦¤·¤¿¤¤¡Ù¡Ê1997Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¡Ê1998Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¡Ê1999Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Ü¥¯¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ï±©º¬¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ê2001Ç¯¡Ë¡¢¡Ø±Ê±ó¤ÎBLOODS¡Ù¡Ê2003Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òKinKi Kids¤«¤éDOMOTO¤ËÊÑ¹¹¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢12·î¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê2¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØSHOCK¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¡¶áÇ¯¤Ï¸åÇÚ»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤â
¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¡£2000Ç¯¡¢21ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØSHOCK¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£2005Ç¯¤«¤é¤Ï¼ç±é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤ä±é½Ð¤â¼«¤é¤¬Ã´Åö¡£2024Ç¯11·î¤ËÂçÀé°¬³Ú¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç24Ç¯´Ö¡¢ÄÌ»»¾å±é2128²ó¤Î¸ø±é¤ò½Å¤Í¡¢¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤â¤¤¤¨¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Äë¹ñ·à¾ì2024Ç¯1·î¿·½Õ¸ø±é¡ØAct ONE¡Ù¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ô¥¡¥¤¥¶¡¼¤òÃ´Åö¡£¡ØDREAM BOYS¡Ù¤Ç¤Ï±é½Ð¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤Ï»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¤ò»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£