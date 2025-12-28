５人組ビジュアル系ロックバンド「ＤＩＲ ＥＮ ＧＲＥＹ」が２７日、米国のＡＩテクノロジー企業「Ｃｉｆｅｒ Ｓｔｕｄｉｏ（サイファー・スタジオ）」とのパートナーシップを発表した。Ｃｉｆｅｒ−は、アーティストの権利保護を核としたＡＩインフラを構築する、米国のテック企業として知られる。

今回、Ｃｉｆｅｒ−は世界中のアーティストを調査する中で、海外でも高い人気を誇るＤＩＲ−の「一貫したセンスと、芸術的自律性に対する妥協のない姿勢」に着目し、今回の提携に至ったという。具体的な内容としてはＤＩＲ−の音楽およびビジュアル素材を高度なＡＩ技術で解析・活用し、新たな表現形態の模索を行う。

この提携について、ＤＩＲ−のギタリスト・薫は「ＡＩディルアングレイｖｓディルアングレイとかなったら面白いですね」とコメント。

また、Ｃｉｆｅｒ−の創設者兼ＣＥＯのミランダ・ヴァレリン氏は「テクノロジーの進歩がプライバシーや著作者の権利を犠牲にしてきた歴史を打破したい。ＤＩＲ ＥＮ ＧＲＥＹのような、芸術的真理を追求し続けるアーティストとともに歩めることを光栄に思う」とした。

今後のプロジェクトとしては共同研究と開発を段階的に進めていく予定。来年には、今回の成果を反映したアーティスト向けのシステムやツールの第１弾が公開される見通しとなっている。