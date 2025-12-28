Æ²ËÜ¸÷°ì¡¡¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ëº§´êË¾¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×£´£¶ºÐ¤Ç·èÃÇ
¡¡£Ä£Ï£Í£Ï£Ô£Ï¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬£²£¸Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï¸µ½÷Í¥¤Î°ìÈÌ½÷À¡£ÆÈ¿È¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¸÷°ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²áµî¤Ë¤Ï²ñ¸«¤Ê¤É¤Î¾ì¤Ç·ëº§´êË¾¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸÷°ì¤Ï¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ç¥å¥ª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿Æ²ËÜ¹ä¤Ï£²£´Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÈ¿È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¸÷°ì¤À¤¬¡¢£²£°£±£µÇ¯¤Ë¼«¿È¤Î¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö£Å£î£ä£ì£å£ó£ó¡¡£Ó£È£Ï£Ã£Ë¡×À½ºî²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç¡¢¼«¿È¤Î·ëº§´Ñ¤ò¡Ö·ëº§´êË¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¡££²£³Ç¯¤Ë¤ÏÆ±ºî¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¸åÇÚ¤Î¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¡¦¾¾ºêÍ´²ð¤Îº§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¤òÌ³¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼«¿È¤Î·ëº§¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á´Á³¾Ç¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸÷°ì¤Î¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö·ëº§¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö°ìÀ¸ÆÈ¿È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸÷°ì¤¯¤ó¤¬¤Ä¤¤¤Ë·ëº§¡×¤ÈÁûÁ³¡£¡Ö¸÷°ì¤¯¤ó·ëº§¡ª¡©¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¢¡Æ²ËÜ¡¡¸÷°ì¡Ê¤É¤¦¤â¤È¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¡Ë£±£¹£·£¹Ç¯£±·î£±Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡££´£¶ºÐ¡££±£¹£¹£±Ç¯¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¡££¹£²Ç¯¡¢Æ²ËÜ¹ä¤È¶¦¤Ë£Ë£é£î£Ë£é¡¡£Ë£é£ä£ó¤ò·ëÀ®¡£Æ±Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö£²£°£°£ØÇ¯¡¦æÆ¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££¹£·Ç¯¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡×¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Á¡¡£á£ì£â£õ£í¡×¤ÎÆ±»þÈ¯Çä¤Ç£Ã£Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££¹£¹Ç¯¤Ë¡Ö£Í£Á£Ó£Ë¡×¤ÇÉñÂæ½é¼ç±é¡££²£°£°£°¡Á£²£´Ç¯¤Þ¤Ç¼ç±é¤·¤¿¡Ö£Ó£È£Ï£Ã£Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¼ç±éÉñÂæÂ¿¿ô¡£Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥½¥í¤Ç¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡Æ²ËÜ¸÷°ì¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡¡¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø
¡¡¤æ¤¯Ç¯¤òÀË¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¤¯¤ëÇ¯¤ò»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤ëÇ¯¤ÎÊë¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿ÁÇ¤Ï³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Î¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´¸üµÃ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£²£¸Æü¡¡Æ²ËÜ¸÷°ì