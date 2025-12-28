£Í¡Ý£±²¦¼Ô¡¦¤¿¤¯¤í¤¦ÀÖÌÚ¡¢ÆæÈ¯Ç®²¼¤¬¤ê»Å»öÉüµ¢¡¡¡ÖÃÎ·ÃÇ®¤ÏËÜÅö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡×
¡¡£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÀÖÌÚÍµ¤¬£²£¸Æü¡¢£Ø¤ò¹¹¿·¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·à¾ì½Ð±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤¬¡¢Éüµ¢¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤¯¤í¤¦¤Ï¡¢£Í¡Ý£±Í¥¾¡Ä¾¸å¤«¤é»Å»ö¤¬»¦Åþ¡£Ì²¤ë²Ë¤â¤Ê¤¤Â¿Ë»¿¶¤ê¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ËÀÖÌÚ¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç£²£¶Æü¡¢£²£·Æü¤Î·à¾ì¸ø±é¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·£²£¸Æü¡¢ÀÖÌÚ¤Ï£Ø¤Ç¡ÖÁ´Éô±¢À¤ÎÆæÈ¯Ç®¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤¬Ç®²¼¤¬¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Çº£Æü¤«¤éÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¸µµ¤¤ËÊó¹ð¡£¡ÖÃÎ·ÃÇ®¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¤´ÌÂÏÇ¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡Ö¤¢¤ÈµÙ¤ó¤Ç¤ë´Ö¤Ë¿§¤ó¤ÊÍ¥¾¡»þ¤ÎÈ¿±þÆ°²è¸«¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ç¥ó¥Ó¤ÎÀÆÆ£¤Î¥«¥á¥éÌÜÀþ¥Ô¡¼¥¹¤¬¥Þ¥¸¤Ç°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¤¯¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤½¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¸µµ¤¤ËÒì¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£