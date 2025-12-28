¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛÇµÌÚºä46°æ¾åÏÂ¡¢½é¤Î¸åÇÚ²ÃÆþ¤ËÉÔ°Â¤â¡Ö5´üÀ¸¤â¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª¡×
¢£¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë1ÆüÌÜ¡Ê28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÇµÌÚºä46¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡ÖSame numbers¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÏÇßß·ÈþÇÈ¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¡¢²ì´îÍÚ¹á¡¢°æ¾åÏÂ¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢Àîºêºù¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ªÀ©Éþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÇµÌÚºä46
¡¡º£Ç¯¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë6´üÀ¸¤Î²ÃÆþ¤¬¤¢¤ê¡¢5´üÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¸åÇÚ¤Ë¡£5´üÀ¸¤Î°æ¾åÏÂ¤Ï¤½¤ó¤Êº£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö»ä¤¿¤Á5´üÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¸åÇÚ¤Ç¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä·Þ¤¨¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤ã¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤È¡¢5´üÀ¸¤â¤Þ¤¿°ì¤Ä¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ 6´üÀ¸¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ5´üÀ¸¤â¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
