¡ÚÎ¬Îò¡Û·ëº§È¯É½¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ© 2025Ç¯DOMOTO¤Ø²þÌ¾¤ÇºÆ¥¹¥¿¡¼¥È
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/28¡ÛDOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤¬12·î28Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤òÄÌ¤·¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Æ²ËÜ¤ÎÎ¬Îò¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ²ËÜ¸÷°ì¡ÖÊÌ¿Íµé¡×·ãÊÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
Æ²ËÜ¤Ï¡¢1979Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£1991Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¡¢1997Ç¯¤ËKinKi Kids¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡×¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£1994Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¿Í´Ö¡¦¼º³Ê¡Á¤¿¤È¤¨¤Ð¤Ü¤¯¤¬»à¤ó¤À¤é¡Á¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢1996Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¶äÏµ²ø´ñ¥Õ¥¡¥¤¥ë ¡Á2¤Ä¤ÎÆ¬Ç¾¤ò»ý¤Ä¾¯Ç¯¡Á¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤¤Æ²ËÜ¡£ÉñÂæ¡ÖSHOCK¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢2000Ç¯¤Î½é±é¤«¤é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢2005Ç¯¤«¤é¤Ï¡ÖEndless SHOCK¡×¤È¤·¤ÆµÓËÜ¡¦±é½Ð¤âÃ´Åö¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÂè45²óµÆÅÄ°ìÉ×±é·à¾Þ Âç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
Æ±ÉñÂæ¤Ï2024Ç¯11·î29Æü¤ËÂçÀé°¬³Ú¤ò·Þ¤¨¡¢24Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥Æ¥¤¥ë-µ³»ÎÊª¸ì-¡×¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÍÌ¾ºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDeep in your heart¡¿¡ÜMILLION but -LOVE¡×¡Ê2006¡Ë¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPLAYFUL¡×¡Ê2021¡Ë¡¢¡ÖRAISE¡×¡Ê2025¡Ë¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯7·î21Æü24»þ51Ê¬¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òDOMOTO¤ØÊÑ¤¨¡¢12·î3Æü¤Ë¿Íµ¤³Ú¶Ê¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤ò¿·Ï¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ²ËÜ¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬ ¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È·ëº§¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë ¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Î¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´¸üµÃ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ²ËÜ¸÷°ì¡ÖÊÌ¿Íµé¡×·ãÊÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢¡Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤È¥½¥í³èÆ°¤ÎÎ¾Î©
Æ²ËÜ¤Ï¡¢1979Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£1991Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¡¢1997Ç¯¤ËKinKi Kids¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡×¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤¤Æ²ËÜ¡£ÉñÂæ¡ÖSHOCK¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢2000Ç¯¤Î½é±é¤«¤é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢2005Ç¯¤«¤é¤Ï¡ÖEndless SHOCK¡×¤È¤·¤ÆµÓËÜ¡¦±é½Ð¤âÃ´Åö¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÂè45²óµÆÅÄ°ìÉ×±é·à¾Þ Âç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
Æ±ÉñÂæ¤Ï2024Ç¯11·î29Æü¤ËÂçÀé°¬³Ú¤ò·Þ¤¨¡¢24Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥Æ¥¤¥ë-µ³»ÎÊª¸ì-¡×¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÍÌ¾ºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡DOMOTO¡¢2025Ç¯¤Ë²þÌ¾
¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDeep in your heart¡¿¡ÜMILLION but -LOVE¡×¡Ê2006¡Ë¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPLAYFUL¡×¡Ê2021¡Ë¡¢¡ÖRAISE¡×¡Ê2025¡Ë¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯7·î21Æü24»þ51Ê¬¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òDOMOTO¤ØÊÑ¤¨¡¢12·î3Æü¤Ë¿Íµ¤³Ú¶Ê¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤ò¿·Ï¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢·ëº§È¯É½
Æ²ËÜ¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬ ¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È·ëº§¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë ¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Î¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´¸üµÃ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û