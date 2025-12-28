【紅白リハ1日目】乃木坂46「涙を流して抱き合って喜んだ」11年連続出場 川崎桜は共演楽しみなアーティスト明かす「大ファンで」
【モデルプレス＝2025/12/28】乃木坂46が28日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
賀喜遥香がセンターを務める『Same numbers』を披露する乃木坂46。グループからは賀喜のほか、一ノ瀬美空、井上和、池田瑛紗、梅澤美波、遠藤さくら、川崎桜（※「崎」は正しくは「たつさき」）、菅原咲月の8人が会見に出席した。キャプテンの梅澤は「11回目、11年連続の出演が叶ったということで気合が入っております」と意気込み、出場決定が知らされた時は「皆で涙を流して抱き合って喜んだくらい私たちにとって年末の紅白歌合戦という場は特別な場」と喜びを語っていた。
また共演が楽しみなアーティストを聞かれると、川崎は「RADWIMPSさんの大ファンで、普段あまりテレビでパフォーマンスされない方たちなのですごく共演を楽しみにしております」と笑顔を浮かべた。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
◆乃木坂46「皆で涙を流して抱き合って喜んだ」
賀喜遥香がセンターを務める『Same numbers』を披露する乃木坂46。グループからは賀喜のほか、一ノ瀬美空、井上和、池田瑛紗、梅澤美波、遠藤さくら、川崎桜（※「崎」は正しくは「たつさき」）、菅原咲月の8人が会見に出席した。キャプテンの梅澤は「11回目、11年連続の出演が叶ったということで気合が入っております」と意気込み、出場決定が知らされた時は「皆で涙を流して抱き合って喜んだくらい私たちにとって年末の紅白歌合戦という場は特別な場」と喜びを語っていた。
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】