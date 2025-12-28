¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛÇµÌÚºä46¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Éº£¡É¡¡³Î¼Â¤Ê¼«¿®¤Ä¤±¤¿1Ç¯¡Öº£¤ÎÇµÌÚºä46¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¢£¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë1ÆüÌÜ¡Ê28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÇµÌÚºä46¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡ÖSame numbers¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÏÇßß·ÈþÇÈ¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¡¢²ì´îÍÚ¹á¡¢°æ¾åÏÂ¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢Àîºêºù¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ªÀ©Éþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÇµÌÚºä46
¡¡º£¤Î¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¤Ï¡Öº£Ç¯ÇµÌÚºä46¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÏ¢Â³11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤¬¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤ÆÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¤¯¤é¤¤¡¢¹ÈÇò¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅöÆü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë6´üÀ¸¤Î²ÃÆþ¤¬¤¢¤ê¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¿·¤·¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤¹¤´¤¯»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀª¤¤¤¬Áý¤·¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£5·î¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢²Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ10²óÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢³Î¼Â¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Îº£Ç¯¤Î´Á»ú¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Çßß·¤Ï¡Øº£¡Ù¤È²óÅú¡£¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤â¤¦¤¹¤°14¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²áµî¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤È¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òºî¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢¡É²áµî¡É¤È¤«¡ÉÌ¤Íè¡É¤Ø»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯1Ç¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢·ë¶É¡Éº£¡É¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Î´èÄ¥¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤éº£¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤ÎÇµÌÚºä46¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡Øº£¡Ù¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Êº£¤ÎÇµÌÚºä46¤Ï¡Ö¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÇµÌÚºä46¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¢¤½¤ó¤ÊÇµÌÚºä46¤Ë´Ø¤ï¤ë³§¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ê¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸Ø¤ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÇµÌÚºä46¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡ÖSame numbers¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÏÇßß·ÈþÇÈ¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¡¢²ì´îÍÚ¹á¡¢°æ¾åÏÂ¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢Àîºêºù¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ªÀ©Éþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÇµÌÚºä46
¡¡º£¤Î¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¤Ï¡Öº£Ç¯ÇµÌÚºä46¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÏ¢Â³11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤¬¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤ÆÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¤¯¤é¤¤¡¢¹ÈÇò¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅöÆü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Îº£Ç¯¤Î´Á»ú¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Çßß·¤Ï¡Øº£¡Ù¤È²óÅú¡£¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤â¤¦¤¹¤°14¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²áµî¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤È¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òºî¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢¡É²áµî¡É¤È¤«¡ÉÌ¤Íè¡É¤Ø»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯1Ç¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢·ë¶É¡Éº£¡É¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Î´èÄ¥¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤éº£¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤ÎÇµÌÚºä46¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡Øº£¡Ù¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Êº£¤ÎÇµÌÚºä46¤Ï¡Ö¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÇµÌÚºä46¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¢¤½¤ó¤ÊÇµÌÚºä46¤Ë´Ø¤ï¤ë³§¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ê¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸Ø¤ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£