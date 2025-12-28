Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¡¥Ð¥º¤êÃæ¤Î¥¢¥¤¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¾®³ØÀ¸¤ÎÁ°¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¡Ö»ä¤ÎºâÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡Ê27¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Î¥Ë¥³¥Ë¥Á¡×¡ÊÅÚÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤Ï¡ÖºÇ¶á¾Æ¤Æù¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÍê¤Þ¤º¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤«¤éµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ´ó¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾®³ØÀ¸¤¬6¿Í¤¯¤é¤¤¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò°Ï¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡È¤³¤ì¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤À¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¨¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡È¤ª¾®¸¯¤¤Åª¤Ë¤³¤ìÇã¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ë¤ï¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²¿¤À¤½¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡È²¿Ì£¤¬¤¤¤¤¡©±Ç¤¨¤À¤Ã¤¿¤é¤Ö¤É¤¦¤«¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤º£»þ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¼ª¤òÀ¡¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö3D¥¢¥¤¥¹¤Ã¤Æ¤â¤Î¤é¤·¤¯¤Æ¡£´Ú¹ñ¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ë¤¤¿¥¢¥¤¥¹¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¥Þ¥ó¥´¡¼¤À¤Ã¤¿¤éÎ©ÂÎÅª¤Ê¥Þ¥ó¥´¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡£(¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬)1¸Ä¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¤¤¹â¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤½¤ó¤Ê¹â¤¤¥¢¥¤¥¹¡©¤È»×¤Ã¤Æ¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¹Ô¤Ã¤¿¸å¤Ë¸«¤Æ¤ß¤¿¤é1¸Ä500±ß¤¯¤é¤¤¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¤Ç¡¢¤½¤ê¤ã¹â¤¤¤ï¡£³Î¤«¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÇã¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¬¤±¤ë¤Ë¤â¥¢¥ì¤À¤·¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÇã¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÁ´¼ïÎà¥«¥´¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¥Þ¥ó¥´¡¼¤â3¸ÄÆþ¤ì¤Æ3D¥¢¥¤¥¹¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤ì¤¿¥«¥´¤ò¡Ä¡£À¨¤¤¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ë¤ª»Ð¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎºâÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤¿¤é3D¥¢¥¤¥¹¤òÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Î¾¦ÉÊ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é·ë¹½Ç»¸ü¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£