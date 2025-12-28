¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û27Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎTUBE¡¡Á°ÅÄÏËµ±¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯µ¨Àá¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¡ÄÀº°ìÇÕÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¤Î3²óÌÜ¤Î¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëTUBE¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ÎTUBE¤Ï¡Ö¹ÈÇò ²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¥à¡¼¥Á¥ç¡×¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×¤ÎÌ¾¶Ê¤¿¤Á¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤Ë²Î¾§¤¹¤ë¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡×¤ä¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤â»²²Ã¤·¡¢À¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÁ°ÅÄÏËµ±¡Ê60¡Ë¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯µ¨Àá¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤Ê¤Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£Àº°ìÇÕÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¤â¤Ê¤ó¤Ç²æ¡¹¤¬¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¿¿Åß¤Ç¤¹¤è¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¥Ù¡¼¥¹¤Î³ÑÌî½¨¹Ô¡Ê60¡Ë¤Ï¡ÖÄ¹ÂµÃå¤Æ¤¤¤ëTUBE¤Ïµ®½Å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡40¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤»¤ï¤·¤Ê¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¶î¤±È´¤±¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤â¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÈ¿±þ¤ÎÆß¤µ¤Ë¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¹ÈÇò ²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖNHK¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬µ¨Àá¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¿¿²Æ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÅÄ¡£°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÇÉ¼ê¤Ç¤¹¤è¡£º×¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤É¤ï¡¼¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£