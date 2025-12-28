·Ù»¡¤ò¤«¤¿¤ëº¾µ½¡¡¹â²¬»Ô¤Î80Âå½÷À¤¬Ìó1400Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë
¹â²¬»Ô¤Î80Âå¤Î½÷À¤¬¡¢·Ù»¡´±¤Ê¤É¤òÁõ¤Ã¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤ËÁø¤¤¡¢1400Ëü±ß¶á¤¯¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â²¬·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯7·î¡¢»ÔÆâ¤Î80Âå½÷À¤Î¤â¤È¤Ë¿·³ã¸©·Ù¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢ÍÂÃù¶â¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ýºÂ¤Ê¤É¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¡»ö¤òÁõ¤Ã¤¿ÃË¤«¤é¡ÖÈÈ¿Í¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»æÊ¾ÈÖ¹æ¤òÄ´¤Ù¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡¢¡Ö¤ª¶â¤òÍÂ¤«¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢½÷À¤ÏÃË¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¸½¶â¤È¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é½÷À°¸¤Æ¤Ë¡Ö¸ýºÂ¤«¤é¹â³Û½Ð¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤Ï1400Ëü±ß¶á¤¯¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÁÜººµ¡´Ø¤òÌ¾¾è¤ë¼Ô¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¡ÖÁÜººÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Ì¾Á°¤ä½êÂ°Éô½ð¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²ÈÂ²¤äÃÎ¿Í¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£