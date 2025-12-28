多摩動物公園、脱走のオオカミ「先ほど無事に捕獲」 「本日は引き続き臨時休園」と伝える
多摩動物公園（東京・日野市）は28日、公式Xを更新し、園内で脱走していたオオカミを捕獲したと報告した。
【写真】脱走のオオカミの捕獲を報告した多摩動物公園
同園は当初、公式Xで「園内にオオカミが脱走しています。安全確認のため、現在入園を一時的に停止しております」と状況を報告。すでに園内にいた来園者に対しては、「正門前に集まるか、サバンナキッチン・コアラ売店など、建物内の安全な場所にとどまってください」と呼びかけ、スタッフの案内に従い、落ち着いて行動するよう注意を促していた。
その後の更新で、同園は「多摩動物公園は、本日（12月28日）臨時閉園いたします」と発表。あわせて、「入園券およびライオンバスチケットの払い戻しについては、追ってお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません」と、今後の対応について説明した。
そして、14時40分ころ公式Xを通じて「対象動物は先ほど無事に捕獲され、安全が確認されました。本日は引き続き臨時休園とさせていただきます。ご来園を予定されていた皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします」と伝えた。
