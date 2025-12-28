¤¿¤¯¤í¤¦¡¦ÀÖÌÚ¡¡»Å»öÉüµ¢¤òÊó¹ð¡¡ÂÎÄ´²óÉü¤Ç¡ÖÇ®²¼¤¬¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ë¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤òÀ©¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤ÎÀÖÌÚÍµ¡Ê34¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÂÎÄ´¤¬²óÉü¤·¡¢ËÜÆü¤«¤é»Å»öÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖÌÚ¤Ï27Æü¡¢¡Ö¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¡×¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡ÖÁ´Éô±¢À¤ÎÆæÈ¯Ç®¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤¬Ç®²¼¤¬¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Çº£Æü¤«¤éÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡ª¡ªÃÎ·ÃÇ®¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¤´ÌÂÏÇ¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÉüÄ´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âçºå¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤Ï21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£ÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤é¡Ö¤¹¤Ç¤Ë100·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡×»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£