ÆüËÜ¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë¡È·Ù²ü¡É¡¡¡ÖÀäÂÐ»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤â¡ÄÌ¤ÃÎ¤Îµ¡Ç½¤Ë¸µ½õ¤Ã¿ÍÎº¡Ö¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡×
µ¢¹ñ¸å¤Ë°ì¸®²È¤ò¹ØÆþ
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢À¾Éð¡¢KBO¥µ¥à¥½¥ó¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Þ¥¥Î¥ó»á¤ÏÆüËÜ¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¥Ï¥¤¥Æ¥¯µ¡Ç½¡É¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤À¡£ºÇ¶á°ì¸®²È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥¥Î¥ó»á¤ÏÁáÂ®¡¢É×ÉØ´Ö¤ÇÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤òËþ¾ì°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç´¶¿´¤·¤¿¤³¤È¤Î1¤Ä¤Ë¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤òµó¤²¤¿¥Þ¥¥Î¥ó»á¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤µ¡Ç½¤ËÅö½é¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢·Ù²ü¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£µåÃÄ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡È¶²¤ë¶²¤ë¡É»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¥Ü¥¿¥ó¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÆüËÜ¸ì¤òÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ó¥Ç¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¥Ó¥Ç¡¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ïµ¯¤³¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ª¡×¤È¡¢Âç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤éÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÀµ¤·¤¤¥Ü¥¿¥ó¤ò³Ð¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥¥Î¥ó»á¤¬Ç®¤¯¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥È¥¤¥ì¤Ï¼¡¸µ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡À¤³¦°ì¥¯¡¼¥ë¤ÊÊª¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë¡Ê¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤¬¡ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´°÷¤¬»È¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÆüËÜ¤Î¥È¥¤¥ì¤ÏÀ¤³¦¤Î¥È¥¤¥ì¤òÎ¿²ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¡¡À¾ÉðÂàÃÄ¸å¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤¿´Ú¹ñ¤Ç¤â¡È¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥ÈÊ¸²½¡É¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·°úÂà¸å¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Î¿·µï¤Ë¤ÏÌ¤ÀßÃÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤â¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥ÈÈÎÇä²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤¿¥Þ¥¥Î¥ó»á¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¹¡ª¡¡´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ëÉ×¿Í¤ÎÆ±°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö»ä¤ÎºÊ¤â»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡ØÀßÃÖ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀßÃÖ·×²è¤ÏÃå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤ò¡ÊºÊ¤Ë¤·¤¿¤éÁáµÞ¤Ë¡ËÇã¤ï¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡¡¤¬¡ª¡×¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤¿¡£À¾ÉðÂàÃÄ¤«¤éÌó2Ç¯¤¬·Ð¤Ä¤¬¡¢°Õ³°¤Ê·Á¤ÇÆüËÜ¤È´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÁý°æµ®»Ö/Takashi Masui¡Ë