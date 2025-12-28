◇バスケットボール ウインターカップ2025 大阪薫英女学院66-61桜花学園(28日、東京体育館)

高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」は28日、女子決勝が行われ、大阪薫英女学院が初優勝を飾りました。

夏のインターハイ女王・桜花学園と対戦した大阪薫英は第1クオーターから激しい攻防、徐々に勢いづいた桜花学園がリードしますが、残り1分12秒のをところで大阪薫英が1点差に迫ります。しかし残り47秒に3ポイントシュートを決められ、第1クオーターは20-24と4点ビハインド。

第2クオーターに入っても流れは桜花学園。U16代表の竹内みや選手に連続シュートで得点を重ねられるなど、35-44と点差が広がり前半を折り返しました。

第3クオーターは大阪薫英が怒とうの反撃をみせます。松本璃音選手の得点をはじめ、三輪美良々選手が桜花学園のディフェンスを破りシュートを決めるなど、このクオーターだけで12得点をマーク。54-51の3点差で最終クオーターへ突入しました。

迎えた第4クオーターも、大阪薫英女学院の勢いは衰えず。三輪選手が再び躍動します。残り8分34秒、得点を挙げ1点差に詰め寄ると、直後にはフリースローを沈め、54-54の同点とします。

その後59-59となり残り3分8秒、三輪選手が得点しリードするとその後は桜花学園を振り切り、大阪薫英が逆転で初優勝を飾りました。