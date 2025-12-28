Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤óÊú¤¡ÈÉ×¡É¤È3¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×
¡¡¸µAKB48¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£·àÃæ¤ÇÉ×Ìò¤ò±é¤¸¤¿Àõ¹á¹ÒÂç¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¡É²ÈÂ²¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×ÀÖ¤Á¤ã¤óÊú¤¡ÈÉ×¡É¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò
¡¡µ»ö¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤¢¤È72»þ´Ö¤ÈÇ÷¤ëÃæ¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î¿åÌÌ²¼¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢»öÌ³½ê¤È½µ´©»ï¤ÎßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡£¼Æºé¥³¥¦¤ÈÀî¸ý½ÕÆà¤¬½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤ÇêÁ¤¯»×ÏÇ¡¢¤½¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤Î¿¼ÁØ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡È¿¿¼Â¡É¤ØÀÚ¤ê¹þ¤àÄ©Àïºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆ£¸¶ÈþÎé¡¢Àõ¹á¤Ï¤½¤ÎÉ×¤ÇÇÐÍ¥¡¦Æ£¸¶¶êÀ¸¤ò±é¤¸¤ë¡£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ö¥é¥à¤Ï¡Ö±ßËþ¤ËÌá¤Ã¤¿Æ£¸¶²È¤ò¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤¤¿Á°ÅÄ¤È¾Ð´é¤Ç´ó¤êÅº¤¦Àõ¹á¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢Êì¤ÎÍ¾Íµ´¶¤¸¤ë±éµ»¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤è¡Á¡×¡Ö¤³¤Î²ÈÂ²¡¤¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
