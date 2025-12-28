¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û11Ç¯Ï¢Â³¡ÖÇµÌÚºä46¡×¡¡º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Öº£¡×¡Öº£¤ÎÇµÌÚºä¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢11Ç¯Ï¢Â³11²óÌÜ¤ÎÇµÌÚºä46¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¡Ê26¡Ë¤Ï¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö6´üÀ¸¤Î²ÃÆþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢5´üÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¸åÇÚ¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤Ë»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÀª¤¤¤¬Áý¤·¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¤ÎÌ£¥¹¥¿¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Ç10²óÌÜ¡¢³Î¼Â¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡º£Ç¯¤Î´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ï¡Öº£¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¥Ç¥Ó¥å¡¼14¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²áµî¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤È¤«¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤òºî¤ë¤³¤È¡¢²áµî¤äÌ¤Íè¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯1Ç¯¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿»þ¤Ë·ë¶Éº£¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢º£¤ÎÇµÌÚºä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æº£¤È¤¤¤¦»ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¡Êº£¤ÎÇµÌÚºä¤Ï¡Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸Ø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇµÌÚºä¤Ë´Ø¤ï¤ë³§¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë²¹¤«¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ê¤È¿´¤«¤é¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸Ø¤ê¤À¤Ê¤È»×¤¨¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖSame numbers¡×¤ÎSP¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤¹¿ô»ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¥ê¥â¥³¥ó¤ÎÆ±¤¸¿ô»ú¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¯»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿ÆÀÅÀ¤¬¡¢´ð½à¤ÎÆÀÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆÃ¸ú¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£