¡¡ÃÞÇÈÂç½Ú¶µ¼ø¤Ç´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿Íî¹çÍÛ°ì»á¤¬£²£·Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£Éã¤Î¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Íî¹ç¿®É§»á¤Î¾×·â¶µ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Íî¹ç»á¤ÎÉã¤Ï¡¢£¸£°Ç¯Âå¤Ë¥¢¥µ¥Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¤Î£Ã£Í¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¿®É§»á¡£¥È¡¼¥¯¤ÎÏÃÂê¤Ç¡¢Éã¤ÎÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍÛ°ì»á¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î¿ÆÉã¤ÏÆÃÄ§Åª¤Ê¿Í¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¡ØÏµ¤ÏÀ¸¤¤í¡¢ÆÚ¤Ï»à¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÉã¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤ò¹ðÇò¡£Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤â¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡Ö¡Ø¥Ë¡¼¥Á¥§¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤È¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¤È¶ì¾Ð¡£²ÃÆ£¹À¼¡¤Ï¡¢¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤á¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡©¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÍÛ°ì»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏµÕ¤Ç¡¢ËÜ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç³Ø¹»¤ÇÆÉ¤ó¤À¤ê¤È¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡ÖÍÄÃÕ±à¤ÎÂ´±à¼°¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢²Ê³Ø¼Ô¤«·Ý½Ñ²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ï£¸ºÐ¤«¤é¡£¾®£²¤«¤é£Ã£Ç¤È¤«¥×¥í¥°¥é¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¤ï¤ê¤È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡¢¥«¥Á¥«¥Á¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£