¡ÚÍÇÏµÇ°¡Û¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¡¦¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë ½Õ½©¥°¥é¥ó¥×¥êÀ©ÇÆ¤Ø¡ªÅ·¹ñ¤ÎÀèÂå¥ªー¥Êー¤Ë¾¡Íø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò
¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡Êc¡ËSANKEI
2025Ç¯¶¥ÇÏ¤ÎÁí·è»»¥°¥é¥ó¥×¥ìー¥¹ Âè70²óÍÇÏµÇ°¡ÊGI 2,500¥áー¥È¥ë ¼Ç¡¦±¦¡Ë¤¬28Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
º£Ç¯¤ÏGIÇÏ¤¬6Æ¬¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼ÂÎÏÇìÃç¡£¤µ¤é¤ËGI¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇÏ¤¿¤Á¤Ë¤â¸«¤É¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢¤É¤ÎÇÏ¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
ÍÇÏµÇ°¤Ï¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥ìー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£º£Ç¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ò°ì¿È¤ËÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ëÇÏ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÊõÄÍµÇ°¤òÀ©¤·¤¿¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤À¡£
ÌÓ¿§¤³¤½°ã¤¦¤¬¡¢Éã¤Î¥´ー¥ë¥É¥·¥Ã¥×¤¬¾è¤ê°Ü¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶¸µ¤¤ÎÁö¤ê¤¬¤³¤ÎÇÏ¤Î»ý¤ÁÌ£¡£
Ì£¤Î¤¢¤ëÆ¨¤²¤Ç²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿ËèÆüÇÕ¤ä¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¤Ê¤É¥Ï¥Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¶¯¤µ¤ÏÈ´·²¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç»©·î¾Þ17Ãå¡¢µÆ²Ö¾Þ16Ãå¤È¤â¤í¤µ¤âÆ±µï¡£4ºÐ½ïÀï¤ÎÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¤Ç¤âË½Áöµ¤Ì£¤ËÆ¨¤²¤Æ11Ãå¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿¡£
ÉáÄÌ¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥º¥ë¥º¥ë¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤À¤¬¡¢¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤Ï¤³¤³¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ÉðË¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
½é¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥Ð¥¤¥¿ー¥Õ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÁê¼ê¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â5Ãå¤Ë·òÆ®¡£
µ¢¹ñ¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÊõÄÍµÇ°¤Ï7ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÄãÉ¾²Á¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿ー¥È¤«¤é³Ú¤Ë¥Ï¥Ê¤òÀÚ¤ë¤È¡¢Ä¾Àþ¤ÇÊá¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢Ç°´ê¤ÎGⅠ½éÀ©ÇÆ¡£
ÇÏ¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¥ªー¥Êー¡¦¾¾ËÜ¹¥Íº»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸Á°ºÇ¸å¤ÎGⅠ¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
8·î¤Ë¹¥Íº»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Ä¹ÃË¤Î¾¾ËÜ¹¥Î´»á¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½é¤ÎGⅠ¡¢Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¤Ï¥¹¥íー¥Úー¥¹¤ÎÆ¨¤²¤òÂÇ¤Ä¤â¡¢ÀÚ¤ìÌ£¾¡Éé¤Ë¶þ¤·¤Æ6Ãå¤Ë´°ÇÔ¡£¤·¤«¤·¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤È¤Ï0.2ÉÃº¹¤ÎÀÜÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤Ê¤ÉÆâÍÆ¼«ÂÎ¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯¤Ï½ü³°¤µ¤ì¤ÆÁö¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÇÏµÇ°¤Ëº£Ç¯¤ÏÆ²¡¹¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼Áª½Ð¡£
¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤ÎÆ¨¤²¤Ç½Õ½©¥°¥é¥ó¥×¥êÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Å·¹ñ¤ÎÀèÂå¥ªー¥Êー¤Ë¾¡Íø¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£Ê¸¡¿Ê¡Öº ¹°
¢£Âè70²óÍÇÏµÇ°¡ÊGI¡ËÏÈ½ç
2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë5²óÃæ»³8Æü È¯Áö»þ¹ï¡§15»þ40Ê¬
ÏÈ½ç ÇÏÌ¾¡ÊÀÎð µ³¼ê¡Ë
1-1 ¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª¡Ê²´3 ²®Ìî¶Ë¡Ë
1-2 ¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥éー¡Ê²´4 ºä°æÎÜÀ±¡Ë
2-3 ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡Ê²´6 ÃÄÌîÂçÀ®¡Ë
2-4 ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ê²´3 C.¥Ç¥àー¥í¡Ë
3-5 ¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÌÆ4 C.¥ë¥áー¥ë¡Ë
3-6 ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡Ê²´4 ÉðË¡Ë
4-7 ¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¡Ê²´4 »Åç¹î½Ù¡Ë
4-8 ¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¥íー¥º¡Ê²´7 ËÌÂ¼Í§°ì¡Ë
5-9 ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡Ê²´4 ¸Íºê·½ÂÀ¡Ë
5-10 ¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡Ê²´4 ²£»³Éð»Ë¡Ë
6-11 ¥ß¥¹¥Æ¥êー¥¦¥§¥¤¡Ê¥»7 ¾¾ËÜÂçµ±¡Ë
6-12 ¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥éー¡Ê²´5 Ã°ÆâÍ´¼¡¡Ë
7-13 ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¡Ê²´4 ÀîÅÄ¾²í¡Ë
7-14 ¥¢¥é¥¿¡Ê²´8 ÂçÌîÂóÌï¡Ë
8-15 ¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥íー¥º¡Ê²´5 À¾Â¼½ßÌé¡Ë
8-16 ¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨ー¥é¡Ê²´5 ¾¾»³¹°Ê¿¡Ë
¢¨½ÐÇÏÉ½¡¦À®ÀÓ¡¦¥ª¥Ã¥ºÅù¤Ï¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¤Î¤â¤Î¤È¾È¹ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÍÇÏµÇ°¡Û¡Ö¥¿¥Ð¥ë¤Ø¤ÎÀ¼±ç¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤òÀ¸¤ó¤ÀÊìÇÏ¤ÈËÌ³¤Æ»¤ÇÊë¤é¤¹½÷À¤Î»×¤¤
¡Ú»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÍÇÏµÇ°¡Û¥Ç¥£ー¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¸«»ö¤Ê¡¢´°àú¤¹¤®¤ë¥é¥¹¥È¥é¥ó
¡Ú»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÍÇÏµÇ°¡Û¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹ ÉðË¤ò°¦¤·¡¢ÉðË¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¥Òー¥íー