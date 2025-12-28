【有馬記念】世代交代を狙う！今年の皐月賞馬・ミュージアムマイルが虎視眈々！距離克服なるか



ミュージアムマイル（c）SANKEI

2025年競馬の総決算グランプレース 第70回有馬記念（GI 2,500メートル 芝・右）が28日、中山競馬場で行われる。

今年はGI馬が6頭も名を連ね、いずれも実力伯仲。さらにGIを勝っていない馬たちにも見どころが多く、どの馬にもチャンスがある。

過去5年の有馬記念を振り返ると、3歳馬が3勝と好調。今年は皐月賞馬・ミュージアムマイルが虎視眈々と世代交代を狙っている。

2歳時から朝日杯FSで2着に入るなど、世代を牽引していた実力馬だったが、その実力が開花したのは今年の春。ジョアン・モレイラとタッグを組んだ皐月賞でのことだった。

断然人気に支持されたクロワデュノールが絶対というムードの中、中団を追走して流れに乗ると、直線では先に抜け出したクロワデュノールを一気の末脚で交わして勝利。

向こう正面で受けたふりをものともしない完璧な勝ちっぷりで1冠目を奪取した。

その後のダービーは距離に泣かされ6着だったが、セントライト記念は快勝。天皇賞（秋）でも出遅れながらもマスカレードボールとは0.1秒差の2着に入った。

確かに2500mという距離はベストではない。しかし、中山では3戦して2勝という抜群の実績を誇り、2200mのセントライト記念を制しているように距離も守備範囲に入っている。

クリスチャン・デムーロの手綱さばき次第では距離を克服できるかもしれない。

各馬にそれぞれのドラマがある今年の有馬記念。節目のグランプリレースだけに本命馬に思いを託しつつ、レースを存分に堪能したい。



■文／福嶌弘









■第70回有馬記念（GI）枠順

2025年12月28日（日）5回中山8日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 エキサイトバイオ（牡3 荻野極）

1-2 シンエンペラー（牡4 坂井瑠星）

2-3 ジャスティンパレス（牡6 団野大成）

2-4 ミュージアムマイル（牡3 C.デムーロ）

3-5 レガレイラ（牝4 C.ルメール）

3-6 メイショウタバル（牡4 武豊）

4-7 サンライズジパング（牡4 鮫島克駿）

4-8 シュヴァリエローズ（牡7 北村友一）

5-9 ダノンデサイル（牡4 戸崎圭太）

5-10 コスモキュランダ（牡4 横山武史）

6-11 ミステリーウェイ（セ7 松本大輝）

6-12 マイネルエンペラー（牡5 丹内祐次）

7-13 アドマイヤテラ（牡4 川田将雅）

7-14 アラタ（牡8 大野拓弥）

8-15 エルトンバローズ（牡5 西村淳也）

8-16 タスティエーラ（牡5 松山弘平）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。





【有馬記念】「タバルへの声援が嬉しかった」メイショウタバルを生んだ母馬と北海道で暮らす女性の思い

【思い出に残る有馬記念】ディープインパクト あまりに見事な、完璧すぎるラストラン

【思い出に残る有馬記念】ドウデュース 武豊を愛し、武豊に愛されたヒーロー