Ê¡»³²í¼£¡õÂçÀôÍÎ¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù½éÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÉñÂæÎ¢±ÇÁü²ò¶Ø¡¡¡È¤ªÇ¯¶Ì¡É¤ÎÇÛÉÛ¤â·èÄê
¡¡²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¼ç±é¤Ç°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡½Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡½¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤¬¡¢12·î24Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÆü¡Ê12·î28Æü¡Ë¡¢¸á¸å9»þ¤è¤ê´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡½Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡½ FAKE/TRUTH¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤â¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢Ê¡»³¤ÈÂçÀô¤Î¡ÈºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¡É¤¬¸ø³«½éÆü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÉñÂæÎ¢±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë²«¿§¤¤À¼±ç¤òÍá¤Ó¤ëÊ¡»³²í¼£¡õÂçÀôÍÎ
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ÖÅöÆü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎTBS¼Ò²°Á°¤ËÆÍÇ¡½Ð¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×»ÅÍÍ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡£»öÁ°¹ðÃÎ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢2¿Í¤ÎÅÐ¾ì¤ò´üÂÔ¤·¤¿100¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£Ä¾Á°¤Þ¤Ç±«¤¬¹ß¤ë´¨¶õ¤ÎÃæ¡¢»Ñ¤ò¸½¤·¤¿Ê¡»³¤ÈÂçÀô¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê´¨¤¤Ãæ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤òµ¤¸¯¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤Ë²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¡»³¤¬¡Ö¤³¤Î¸å¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¡£¤³¤ì¤Ë2¿Í¤ÏÂç¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢Ê¡»³±é¤¸¤ë³§¼Â¤Î·è¤á¤¼¤ê¤Õ¡Ö¥¢¥°¥ê¡¼¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Æ¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤ä¼ã¤¤º¢¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢2¿Í¤¤ê¤À¤«¤é¤³¤½Èô¤Ó½Ð¤¹ËÜ²»¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¤½¤Î¸å¡¢±Ç²è´Û¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓÂç¤¤Ê´¿À¼¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¾ìÆâ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÄ¾Á°¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¸ø³«½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ê¤É¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é¤ÏÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤«¤é¤Î¤ªÇ¯¶Ì¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Ä°¤±¤ë¥Ý¥ÁÂÞ¡×¤ÎÇÛÉÛ¤â·èÄê¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ö¹õÌ£·à¾ì¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢³§¼Â¤È¿´ÂÀÏ¯¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£ÇÛÉÛ´ü´Ö¤Ï1·î1Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤Æ¥¹¥«¥Ã¤È¤Ç¤¤ë¡ÈºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¡É¤Î³èÌö¤Ë¡¢°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ÖÅöÆü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎTBS¼Ò²°Á°¤ËÆÍÇ¡½Ð¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×»ÅÍÍ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡£»öÁ°¹ðÃÎ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢2¿Í¤ÎÅÐ¾ì¤ò´üÂÔ¤·¤¿100¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£Ä¾Á°¤Þ¤Ç±«¤¬¹ß¤ë´¨¶õ¤ÎÃæ¡¢»Ñ¤ò¸½¤·¤¿Ê¡»³¤ÈÂçÀô¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê´¨¤¤Ãæ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤òµ¤¸¯¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤Ë²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¡»³¤¬¡Ö¤³¤Î¸å¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¡£¤³¤ì¤Ë2¿Í¤ÏÂç¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢Ê¡»³±é¤¸¤ë³§¼Â¤Î·è¤á¤¼¤ê¤Õ¡Ö¥¢¥°¥ê¡¼¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Æ¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤ä¼ã¤¤º¢¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢2¿Í¤¤ê¤À¤«¤é¤³¤½Èô¤Ó½Ð¤¹ËÜ²»¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¤½¤Î¸å¡¢±Ç²è´Û¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓÂç¤¤Ê´¿À¼¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¾ìÆâ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÄ¾Á°¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¸ø³«½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ê¤É¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é¤ÏÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤«¤é¤Î¤ªÇ¯¶Ì¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Ä°¤±¤ë¥Ý¥ÁÂÞ¡×¤ÎÇÛÉÛ¤â·èÄê¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ö¹õÌ£·à¾ì¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢³§¼Â¤È¿´ÂÀÏ¯¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£ÇÛÉÛ´ü´Ö¤Ï1·î1Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤Æ¥¹¥«¥Ã¤È¤Ç¤¤ë¡ÈºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¡É¤Î³èÌö¤Ë¡¢°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£