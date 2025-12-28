【アフリカ選手権】日本とW杯で対戦チュニジアは敗戦 勝利したナイジェリアはグループステージ突破
◇サッカー・アフリカ選手権（モロッコ、12月21日〜1月18日)
24チームが6つのグループに分かれるグループステージ。各組の上位2チームと各組3位の上位4チームが、ノックアウトステージに進出できます。27日には、C組、D組の第2戦が行われました。
C組では、日本が北中米ワールドカップグループステージで当たるチュニジアがナイジェリアと対戦。チュニジアは0−3のビハインドから後半、モンタサル タルビ選手（ロリアン/フランス）のヘディング、アリ アブディ選手（ニース/フランス）のPKで1点差に迫るも追いつくことはできず敗戦。ナイジェリアはグループステージ連勝で突破が確定。チュニジアは最終戦のタンザニア戦でグループステージ突破がかかります。
D組では、ワールドカップ出場を決めているセネガルと3月の大陸間プレーオフで52年ぶりにワールドカップ出場を目指すコンゴ民主共和国が1−1の引き分け。共に勝ち点４とし、グループステージ最終戦に臨みます。＜グループステージ第2戦結果＞
◆A組
ザンビア 0−0 コモロ
モロッコ 1−1 マリ
◆B組
アンゴラ 1−1 ジンバブエ
エジプト 1−0 南アフリカ
◆C組
ウガンダ 1−1 タンザニア
ナイジェリア 3ー2 チュニジア
◆D組
ベナン 1−0 ボツワナ
セネガル 1ー1 コンゴ民主共和国