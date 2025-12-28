◇サッカー・アフリカ選手権（モロッコ、12月21日〜1月18日)

24チームが6つのグループに分かれるグループステージ。各組の上位2チームと各組3位の上位4チームが、ノックアウトステージに進出できます。27日には、C組、D組の第2戦が行われました。

C組では、日本が北中米ワールドカップグループステージで当たるチュニジアがナイジェリアと対戦。チュニジアは0−3のビハインドから後半、モンタサル タルビ選手（ロリアン/フランス）のヘディング、アリ アブディ選手（ニース/フランス）のPKで1点差に迫るも追いつくことはできず敗戦。ナイジェリアはグループステージ連勝で突破が確定。チュニジアは最終戦のタンザニア戦でグループステージ突破がかかります。

D組では、ワールドカップ出場を決めているセネガルと3月の大陸間プレーオフで52年ぶりにワールドカップ出場を目指すコンゴ民主共和国が1−1の引き分け。共に勝ち点４とし、グループステージ最終戦に臨みます。

＜グループステージ第2戦結果＞◆A組ザンビア 0−0 コモロモロッコ 1−1 マリ◆B組アンゴラ 1−1 ジンバブエエジプト 1−0 南アフリカ◆C組ウガンダ 1−1 タンザニアナイジェリア 3ー2 チュニジア◆D組ベナン 1−0 ボツワナセネガル 1ー1 コンゴ民主共和国